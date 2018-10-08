'Ek gelir' için kuruldu Almanya pazarına girdi

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - İzmir'de yüksek lisans yapan akademisyenlerin ek gelir sağlamak amaçlı kurduğu ancak hızlı gelişimiyle kentin vergi rekortmenleri arasına girmeyi başaran internet teknolojileri şirketi Adres Gezgini, geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla Avrupa pazarına açıldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde elektronik ve bilgisayar bölümlerinde yüksek lisans yapan Dr. Bora Mocan, Dr. Şükrü Ozan, Dr. İlker Tanyer ve Nejla Mocan, "ek gelir" sağlayabilecekleri düşüncesiyle 2007 yılında hobi amaçlı bilişim şirketi kurdu.

İnternet üzerinde sektörel arama motoru oluşturan akademisyenler, bu süreçte firmaların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra Google'ın Türkiye'deki ilk partnerlerinden biri haline gelen şirket, o dönemde internet reklamlarına ilişkin anında raporlama sisteminin olmaması nedeniyle firmalara veri analiz hizmeti vermeye başladı.

İlk başta evden yürütülen işleri İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki küçük bir büroya taşıyan girişimciler, geliştirdikleri raporlama yazılımları sayesinde hızla büyüyerek teknoparkın bulunduğu Urla ilçesinin vergi rekortmenleri arasına girdi.

İnternet üzerinden ticaretin yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen şirket, bir süre sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Ar-Ge merkezi kurdu, internet reklamcılığına yönelik de yazılımlar geliştirdi.

İnternet ortamında en düşük maliyet ve en yüksek verimle reklam vermenin yollarını araştıran şirket, bu alanda bir yapay zeka yazılımı hazırladı. Akıllı Dijital Pazarlama Otomasyonu adı altında patenti alınan yazılımın Google tarafından beğenilmesiyle yurt dışına adım atan şirket, ilk ofisini Almanya'nın Düsseldorf kentinde açtı.

- 2021'de ticaretin yüzde 51'i internetten

Adres Gezgini Yönetim Kurulu Başkanı Bora Mocan, akademik kariyerin yanında eşinin evden uğraşabileceği ek gelir getiren bir iş kurma fikriyle yola çıktıklarını, hobi amaçlı düşündükleri işlerin hızla büyümesiyle bugünlere geldiklerini söyledi.

Dünyada ticaretin hızla internete kaydığını, İngiltere'de toplam ticaret içinde internetin payının yüzde 60'lara çıktığını, Türkiye'de ise birkaç yılda binde 1'den yüzde 15'e ulaşan hızlı bir büyümenin yakalandığını aktaran Mocan, 2021 yılı için ise internetin payının yüzde 51'e çıkması beklentisinin bulunduğunu ifade etti.

Rüzgarı arkasına alan bir şirket olduklarını kaydeden Mocan, KOBİ düzeyindeki firmalara hitap ettiklerini dile getirdi.

Mocan, aktif olarak 3 bin firmayla çalıştıklarını ancak portföylerinde 50 bin şirketin bulunduğunu bildirdi.

Kurulduklarından bu yana hep çift rakamlarla büyüdüklerine işaret eden Mocan, şöyle konuştu:

"Ekonomik olumsuzluklar bizi doğrudan etkilemiyor hatta insanların işleri iyi gitmediği zaman yeni müşteri bulmak için bizim gibi şirketlerle çalışıyorlar. En ekonomik müşteri bulma platformu internet reklamları. Bu alan, şirketler için çok sayıda fırsatı barındırmasına rağmen riskleri de var. Reklam bütçeleri kısıtlı olan KOBİ'lerle çalışıyoruz. Bu bütçe iyi yönetilmezse önemli kayıplar yaşanabiliyor. Firmalar bizden A'dan Z'ye hizmet alıyor. Verdiğimiz desteğe rağmen her firmanın bünyesinde internet pazarlamacılığından anlayan bir kişinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir eğitim platformu kurduk, ücretsiz eğitimler veriyoruz."

- "Yapay zekayı reklamcılığa sokuyoruz"

Birkaç yıldır internet reklamcılığına yapay zekayı dahil etmek üzere araştırma yürüttüklerini ifade eden Mocan, Ar-Ge merkezindeki 45'e yakın mühendisin bu anlamda dünyada örneğine az rastlanan algoritmaları yazmayı başardığını vurguladı.

Mocan, şöyle devam etti:

"Bir firma ürününü satmak için reklam verecek ama hangi mecraya, hangi saatte, kimi hedef alarak, hangi metinle verecek, bunu verdiğinde tüketicinin tepkisi ne olacak? Havuzumuzdaki cevaplara ilişkin verilerle çeşitli algoritmalar üretiyoruz. Yapay zekayı reklamcılığa sokuyoruz. Reklamın içeriği ve yayın şekline yazılım karar veriyor. Bunu yakın gelecekte bir uygulama olarak da hizmete sokacağız. Bu alanda kurulan ilk Ar-Ge merkeziyiz. Kendimizi reklam mühendisi olarak görüyoruz. Müşteri görüşmesi yapmıyoruz, kreatif bir yönümüz yok, biz otomasyonunu yazıyoruz."

Google'ın dünya çapındaki partnerleri arasında en fazla firma portföyüne sahip olanlar arasında yer aldıklarını, Avrupa'da en çok danışman çalıştıran şirket olduklarını anlatan Mocan, geliştirdikleri yazılımın Google yetkililerinin de dikkatini çektiğini anlattı.

- "Diğer pazarlara da gireceğiz"

Google yetkililerinin KOBİ deneyimi ve yazdıkları algoritmaları Türkiye dışındaki bir pazarda da yaygınlaştırmaları gerektiğini söylediğini anlatan Mocan, "Almanya daveti bize Google'dan geldi çünkü dünyada bu alanda yazılım geliştiren fazla firma yok. Düsseldorf'ta bir şirket oluşturduk. Orada son kullanıcılardan ziyade bizim gibi çalışan ajanslara algoritmalarımızı lisans karşılığı satacağız. Ekonomisi büyük ölçüde KOBİ'ler üzerinden dönen Almanya'nın ardından diğer pazarlara da gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketin 70'e yakın çalışana ulaştığını, son olarak İzmir genelinde de bilişim sektörü vergi rekortmenleri arasında yer aldıklarını kaydeden Mocan, yeni projelerle yurt dışında da benzeri bir büyüme grafiğini yakalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.