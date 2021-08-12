Euro
10.07
Dolar
8.58
BIST 100
1,428.88
Altın
1,755.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sinop’un Ayancık ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile arama kurtarma çalışması yapılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar botla tahliye edildi.
logo
Ekonomi

EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı

Halil Fidan   | 12.08.2021
EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı

Izmir

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyelerinin 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 21 artış kaydettiği bildirildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ağustos ayından 2020 yılı ağustos ayına kadar geçen sürede Egeli ihracatçılar, 12 milyar 460 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Egeli ihracatçılar, geçen yıl ağustos ayından bu yıl ağustos ayına kadar ise ihracatı yüzde 21 artırarak 15 milyar 30 milyon dolara çıkardı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği en fazla ihracat yapan birlik oldu. Birlik, önceki yıl 1 milyar 319 milyon dolar olan ihracatını yüzde 33 artırarak 1 milyar 760 milyon dolara yükseltti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgının devam ettiği süreçte ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 2021 yılı için hedeflerini 16 milyar dolar olarak güncellediklerini belirtti.

Salgın döneminde Türkiye’nin ilk sanal fuarlarını ve sektörel ticaret heyetlerini organize ettiklerini hatırlatan Eskinazi, "Pazarlama faaliyetlerimiz hiç kesintiye uğramadan devam etti. Sanal pazarlama faaliyetleri yanında URGE Projelerimiz, TURQUALITY Projelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 246 bini aştı
Kanada aşı pasaportu uygulamasına sonbaharda başlıyor
Şili'de Kovid-19'a karşı 3. doz aşı uygulanmaya başlandı
Japon uzmanlara göre Kovid-19'a karşı ülkedeki mücadele 'kritik safhada'
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor

Benzer haberler

EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı

EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye yakın gelecekte üretim merkezi olacak

İzmir deniz üstü rüzgar enerjisinde öncü kent olmayı hedefliyor

Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar

Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar
İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı
İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti