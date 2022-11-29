Dolar
18.64
Euro
19.31
Altın
1,753.79
ETH/USDT
1,215.20
BTC/USDT
16,486.00
BIST 100
4,932.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ege'de tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatının yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara çıktığını belirtti.

Halil Şahin   | 29.11.2022
Ege'de tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi

İzmir

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege İhracatçı Birlikleri İstanbul'da 24-27 Kasım'da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı'na katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedri Girit, Ege'nin ülkenin tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Su ürünleri, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, baharatlar, odun dışı orman ürünlerinde Helal Expo'nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile dış ticareti artırmada kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Girit, "Helal pazarın dünyada 7 trilyon dolarlık hacmi var. Dünyada helal pazarı domine eden 39 ülkeden gelen yabancı alıcılara Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu tarım ürünlerinin hem tadımını gerçekleştirdik hem de sürdürülebilirlik projelerimizle ilgili bilgi verdik. EİB'nin son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatımız yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. Fuarda karşılaştığımız yoğun ilgi 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefimize çok yaklaştığımızı gösterdi." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin açıklama
İzmir'de tribün olayları sonrası özel ambulans şirketleri inceleniyor
Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içindeyiz
Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu

Benzer haberler

Ege'de tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi

Ege'de tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi

İki kardeş, ailesinin işini kolaylaştırmak için hurma soyma makinesi yaptı

Çorum'un "Dodurga Beyi ayvası" ilçenin alternatif gelir kaynağı olacak

Marmarabirlik ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak

"Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin yarısından fazlası satıldı

"Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin yarısından fazlası satıldı
Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet