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Ekonomi

Ege'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 4 yılda yüzde 142 arttı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYMİB) Başkanı Mustafa Terci, Ege Bölgesi'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatının 4 yılda yüzde 142 arttığını bildirdi.

Halil Şahin   | 12.04.2022
Ege'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 4 yılda yüzde 142 arttı Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 11 milyar dolar

İzmir

Terci, yaptığı açıklamada, sektörün ihracatının Kovid-19 salgını sürecindeki talep artışından olumlu etkilendiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılından bu yana hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü özelinde gıda arzının çok daha önemli bir pozisyon aldığını ifade eden Terci, bu süreçte üyelere verdikleri eğitimler, zaman kaybetmeden organize edilen sanal fuar ve ticaret heyetleri ile uygulanan Turquality Projesi sayesinde bir adım öne çıktıklarını vurguladı.

Terci, bu tip faaliyetlerle yüz yüze görüşmelerin mümkün olmadığı süreçte ticari faaliyetlerin sürekliliğini sağladıklarını belirterek, "Bu etkinliklerimiz de ihracatta başarıyı getirdi. 2020 yılında Türkiye geneli 7 milyar 292 milyon dolar olan sektör ihracatı, 2022 yılının ilk çeyreği sonunda 10 milyar dolar sınırına geldi." ifadesini kullandı.

Birlik ihracatının 4 yılda yüzde 142'lik artış gerçekleştirdiğini, 318 milyon dolardan 770 milyon dolara ulaştıklarını kaydeden Terci, ihracatta Irak, Suriye ve ABD'nin ilk üçte yer aldığını aktardı.

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