Ege Serbest Bölgesi'nden ilk çeyrekte 826 milyon 850 bin dolarlık ihracat Ege Serbest Bölgesi'nin yılın ilk üç ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 826 milyon 850 bin dolara ulaştı.

Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında bulunan, ticaret hacmi ve ihracat geliri açısından en büyük serbest bölge olan Ege Serbest Bölgesi, son 5 yıldır ticaret hacmi ve ihracatını kesintisiz artırıyor.

Geçen yıl 3,2 milyar dolarlık dış satımla ihracatta rekor kıran bölge, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen büyüme ivmesini bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

2025'in ocak-mart döneminde 755 milyon 312 bin dolar ihracat gerçekleştiren bölge, bu yılın aynı döneminde dış satımını yüzde 10 yükselterek 826 milyon 850 bin dolara çıkardı.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, bölgelerinin son 5 yıldır ticaret hacmini ve ihracatını her yıl ortalama yüzde 10'un üzerinde artırdığını söyledi.

Geçen yıl ihracatlarının yüzde 12'lik rekor artışla 3 milyar 260 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Güler, bölgedeki ürünlerin kilogram değerinin 8,5 dolar civarında gerçekleştiğini dile getirdi.

Hedef 4 milyar dolara yaklaşmak

Geçen yıl elde edilen sonuçların, ticaret hacminin küresel ölçekte daraldığı dönemde Türkiye ve bölgelerindeki şirketler açısından büyük başarı olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"2025'te küresel ekonomi yüksek faizler, artan borçlar ve jeopolitik gerilimlerin baskısı altındayken bölgemizdeki firmalar rekor ihracat artışı sağladı. Bu yıl da devam eden bu olumsuzluklara, savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları da eklendi. Küresel ticarette koşulların gittikçe zorlaşmasına rağmen Ege Serbest Bölgesi'ndeki firmalarımız, son 5 yıldır ihracatta yakaladıkları yüksek artış oranını bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettirdiler. Bölgenin yakaladığı bu büyüme ivmesinin yıl sonuna kadar devam etmesini hedefliyoruz. Bölgenin ticaret hacminin yıl sonunda 7 milyar dolara, ihracatının ise 4 milyar dolara yaklaşmasını hedefliyoruz."

Faruk Güler, bölgenin kuruluşundan bu yana otomotiv yan sanayisi ve havacılık gibi yüksek katma değerli sektörlerin yanı sıra markalaşmış ürünler geliştiren, teknoloji üreten ve sürekli ihracat yapabilecek firmaları çektiğinden bahsetti.

Ege Serbest Bölgesi, serbest bölgelerin ihracatının dörtte birini gerçekleştiriyor

Bölgedeki şirketlerin yüksek katma değerli üretim yaptığının altını çizen Güler, "Türkiye'nin ihracatta kilogram başına ortalama değeri 1-1,5 dolar düzeyindeyken bölgemizde bu değer 8-9 dolarları buluyor. Bugün bütün serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 26'sını Ege Serbest Bölgesi gerçekleştiriyor. Yine İzmir'in toplam ihracatının yüzde 24'ünü bölgemiz yapıyor. Ancak bu noktaya hemen ulaşmadık. Bizim 36 yıl boyunca süren bir iş felsefemiz ve iş planımız var. Bu sayede güzel bir örnek ortaya koyduk." dedi.