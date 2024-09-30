Dolar
34.18
Euro
38.29
Altın
2,655.64
ETH/USDT
2,627.10
BTC/USDT
64,250.00
BIST 100
9,699.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirler sayesinde çeltikte verim kaybı yaşanmadı

Edirne'de, kuraklığa karşı Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmadı.

Gökhan Zobar  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirler sayesinde çeltikte verim kaybı yaşanmadı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Edirne'de üreticinin hasat mesaisi sürüyor.

Kentte yaklaşık 500 bin dekarlık alanda üretimi yapılan çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla su seviyesi düşen nehirlerde alınan dönüşümlü sulama tedbirleri ve ilave su kuyularının açılması, üreticilerin mağduriyetini önledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Çeltik üretim sezonunun sulamada yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu geçtiğini anımsatan Arabacı, Valilik öncülüğünde pek çok tedbir alındığını ifade etti.

Hasat edilen yerlerde verimlerde önemli düşüşler olmadığını belirten Arabacı, "Suyun sorun yaratmadığı bölgelerde verim kötü değil. Suyun yeterli ulaşmadığı alanlarda dekara 500-600 kilogram verim alınan yerler var. Su sorunu yaşanmayan hizmeti iyi yapılan yerlerde verim Türkiye ortalamasında 750-800 kilogramları buluyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Vahdettin Tüfekçi ise alınan önlemlerin verim kaybını engellediğini vurguladı.

Hasat mesaisinin hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Tüfekçi, "Genel görüntü iyi. Verimler iyi bunun yanında randıman ve dane ağırlığı da güzel. Dekarda 700-1000 kilogram arası verim alıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

Üretici Özcan Çetin de 4 aylık yetiştirme sürecinin ardından çeltik hasadına başlandığını belirtti.

Bereketli bir sezona girdiklerini dile getiren Çetin, "Hasat iyi gidiyor. Bu yıl kuraklıktan korkmuştuk. Zor bir yıldı ama sonuna geldik. Verimler iyi duruyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, yaşlı nüfus oranıyla AB ülkelerine göre daha avantajlı konumda
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için "altyapı yetersizliği" vurgusu
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyede

Benzer haberler

Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirler sayesinde çeltikte verim kaybı yaşanmadı

Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirler sayesinde çeltikte verim kaybı yaşanmadı

Çiçekten istediği verimi alamayan arıcıları çam balı sevindirdi

Damla sulamayla çeltikte verim artışı ve su tasarrufu sağlandı

Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi

Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi
Diyarbakır'da tarıma uygun olmayan araziler, badem üretimiyle ekonomiye kazandırıldı

Diyarbakır'da tarıma uygun olmayan araziler, badem üretimiyle ekonomiye kazandırıldı
Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı

Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet