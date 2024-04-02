Dolar
32.16
Euro
34.57
Altın
2,256.30
ETH/USDT
3,286.80
BTC/USDT
65,194.00
BIST 100
9,156.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Ekonomi

Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi

Edirne'de 78 bin dönüm tarım arazisini suyla buluşturacak "Edirne Meriç Sulaması" Projesi'nde sona gelindi.

Gökhan Zobar  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

DSİ tarafından yapılan proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonuyla alınan binlerce metreküp nehir suyu 260 kilometrelik boru hattıyla tarlalara ulaştırılacak.

Ekipler, 3 yıldır yürüttükleri çalışmalar kapsamında boru döşeme işini tamamladı.

Üyüklütatar köyündeki pompa istasyonundaki çalışmalarda da sona gelindi, Doyran köyündeki istasyonda çalışmalar sürüyor.

Test çalışmalarının ardından yıl içinde tarım arazilerine su verilmesi hedefleniyor.

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Abdullah Çetinçeker, modern sulama projelerinin üretime katkı sağladığını söyledi.

Üretime verilen destekleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çetinçeker, "Bu projeyi dört gözle bekliyoruz. Bölgemizde su sıkıntısı çekiyorduk. Bundan sonra sulama sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah bizim için güzel olacak. Ürün çeşitliliğimiz artacak, su isteyen bitkileri rahatlıkla ekeceğiz. Su hayattır, su olunca verim artar." dedi.

Üretici Musa Şahin ise sulama imkanlarının artmasıyla ürünlerde verim ve kalitenin yükseleceğini ifade etti.

Büyük bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Şahin, "Çok iyi oldu. Boru hattı tarlamızın başına kadar gelecek. Sulama sıkıntısı yaşanmayacak. Devletimiz çok büyük pompalar kurdu, Allah razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'ye saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesini kınadı
Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Benzer haberler

Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi

Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi

İstanbul'dan köyüne dönüp ailesinin 37 küçükbaş hayvanını 1100'e çıkardı

Bakan Yumaklı'dan seçim sonrası Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgusu

Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon avro katkı sağlayacak

Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon avro katkı sağlayacak
Edirne'de tarımsal çeşitlilik çiçek soğanı yetiştiriciliğiyle artırılacak

Edirne'de tarımsal çeşitlilik çiçek soğanı yetiştiriciliğiyle artırılacak

Olumsuz mevsim koşulları ve tarım ilaçları bal üretimini azaltıyor

Olumsuz mevsim koşulları ve tarım ilaçları bal üretimini azaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet