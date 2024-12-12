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Ekonomi

ECOWAS dışişleri bakanları, ticaret ve güvenlik gündemiyle toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bölgedeki ticaret ve güvenlik durumlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Adam Abu-bashal  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
ECOWAS dışişleri bakanları, ticaret ve güvenlik gündemiyle toplandı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Abuja

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ECOWAS Komisyonu merkezinde düzenlenen "53. ECOWAS Bakanlar Konseyi Olağan Oturumu"nda, bölgedeki ekonomi politikaları ile güvenlik sorunları ele alınıyor.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, yaptığı açıklamada, toplantıda ticaret, güvenlik, tarım ve istikrarla ilgili 30 spesifik gündemin eleştirel bir şekilde inceleneceğini belirtti.

Touray, bakanların toplanmasının, "bölgenin karşı karşıya olduğu süregelen zorlukların yaşandığı bir dönemde" önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu yıl Liberya, Senegal, Togo ve Gana'da yapılan barışçıl seçimlerden övgüyle söz eden Touray, bölgede barışçıl demokrasinin öneminin daha da arttığını dile getirdi.

Touray, üye devletleri ECOWAS'ın değerlerine bağlı kalmaya çağırdı.

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