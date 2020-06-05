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Ekonomi

ECB Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı

Avrupa Merkez Bankası, Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo imkanı açtığını açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 05.06.2020
ECB Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı

Berlin

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, iki bankanın Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaştığı belirtildi. 

Açıklamada, repo hattının 31 Aralık 2020’ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Romanya Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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