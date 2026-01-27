Dolar
43.40
Euro
51.76
Altın
5,077.68
ETH/USDT
2,926.10
BTC/USDT
88,135.00
BIST 100
13,112.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Eurosystem para politikası uygulama rehberinde güncellemeye gittiğini ve teminat değerlemelerinde ilk kez "iklim faktörünün" uygulanacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi

Berlin

ECB’den yapılan açıklamada, bankanın para politikası uygulama rehberinde banka çözümleme süreçlerinden iklim risklerine kadar kapsamlı güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Banka, Kovid-19 pandemisi döneminde uygulamaya konulan geçici teminat kolaylıklarının kademeli olarak kaldırılmasına ve standart kurallara dönülmesine karar verirken tamamen dijitalleşmiş uluslararası borçlanma araçlarının teminat olarak kabul edilebileceğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ECB, teminat değerlemelerine, iklim değişikliği kaynaklı risklere maruz kalan finans dışı şirket tahvillerinin değer kayıplarına karşı ilk kez "iklim faktörü"nü ekledi.

Söz konusu güncelleme ile tasfiye sürecindeki bankaların, belirli düzenleyici şartları yerine getirmeleri kaydıyla Eurosystem operasyonlarına yeniden erişebilmelerine olanak sağlandı. Banka, çözüm sürecinde olan bankaların artık yeterli sermayeye sahip olmak gibi “belirli koşulları karşılamaları şartıyla” merkez bankasının likidite sağlama imkanından yararlanabileceklerini belirtti.

Yeni kuralların büyük bir kısmı 30 Mart 2026 itibarıyla, iklim riski düzenlemeleri ise 15 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü
Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi

ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi

Trump-Fed gerilimi: Para politikasının bağımsızlık sınavı

Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor

Uluslararası finans devi Barclays'e göre Türkiye'nin enflasyon patikası ve para politikası güven veriyor

Uluslararası finans devi Barclays'e göre Türkiye'nin enflasyon patikası ve para politikası güven veriyor
Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikasının uyumu önem taşıyor

Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikasının uyumu önem taşıyor
Küresel merkez bankaları başkanlarından Fed Başkanı Powell için dayanışma bildirisi

Küresel merkez bankaları başkanlarından Fed Başkanı Powell için dayanışma bildirisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet