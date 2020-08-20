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Ekonomi

ECB: Fed, büyük merkez bankalarıyla haftalık dolar repo işlemlerini azaltacak

Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası'nın, fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indireceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 20.08.2020
ECB: Fed, büyük merkez bankalarıyla haftalık dolar repo işlemlerini azaltacak

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası'nın (Fed), fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indireceğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası, ECB, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın, Fed'e danışarak fonlama koşullarının iyileşmesi ve düşük talep nedeniyle Fed ile 7 günlük dolar repo operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indirilmesine karar verdikleri belirtildi.

ECB, 84 günlük dolar likiditesi sağlamak için Fed ile haftalık işlemlerin devam edeceğini duyurdu.

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dolar likiditesini sağlamak amacıyla mart ayında söz konusu bankalarla günlük repo işlemleri başlatmıştı. Bu işlemler, daha sonra haftada 3'e düşürülmüştü.

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