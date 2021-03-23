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Ekonomi

ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Avro Bölgesi bankaları geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olmalı

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Enria, Avro bölgesindeki finans kuruluşlarının kredi risklerine ve geri dönmeyen kredilerde artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Bahattin Gönültaş   | 23.03.2021
ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Avro Bölgesi bankaları geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olmalı

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin çevirim içi toplantısında yaptığı konuşmada, ECB’nin banka denetimleri için korona kriziyle ilgili kamu teşviklerinin sona erdikten sonra varlık kalitelerinde gözetlenecek etkilerin yakından araştırılması ve takip edilmesinin en öncelikli alan olduğunu belirtti.

Enria, ikinci öncelik alanın ise bankaların NPL’lerde gelecek artışa yeterince hazırlıklı bulunmalarının sağlanması olduğuna vurgu yaptı.

Bankaların üst yöneticilerini belirlemeden önce ECB’nin görüşünü almasını tavsiye eden Enria, banka içi yönetişimin, Avro Bölgesi'ndeki bankaların önündeki zorlukların üstesinden gelme yeteneklerinde önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Enria, Kovid-19 salgınının, bankaların düşük karlılıklarından ve düşük piyasa değerlemelerinden kaynaklanan yapısal zayıflığı gidermelerini her zamankinden daha acil hale getirdiğinin de altını çizdi.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar sürdükçe Avro Bölgesi’nde sorunlu kredilerin artmaya devam edeceği kanaatinde.

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