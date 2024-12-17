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Ekonomi

ECB: Avro Bölgesi'nde bankacılık sektörü dayanıklılığını koruyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi bankacılık sektörünün 2024'te dirençli kaldığını, bankaların sağlam sermaye ve likidite pozisyonlarını koruduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
ECB: Avro Bölgesi'nde bankacılık sektörü dayanıklılığını koruyor

Berlin

ECB, 2024 Denetleyici İnceleme ve Değerlendirme Süreci (SREP) sonuçlarını ve 2025-2027 yılları için denetimsel önceliklerini yayımladı.

Buna göre, bankalar bu yıl sermaye ve likidite pozisyonlarını ortalama olarak yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde korumayı başardı.

Raporda, "Avro Bölgesi bankacılık sektörü 2024'te dirençli kaldı. Ortalama olarak bankalar, yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde, sağlam sermaye ve likidite pozisyonlarını korudu. Toplam sermaye yeterlilik oranı (CET1) 2024 yılı ortasında yüzde 15,8 olarak gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

Denetime tabi tutulan Avrupa bankalarının çekirdek sermaye yeterlilik oranı (CET1) için toplam sermaye gereksinimi önceki yıl yüzde 11,2 iken, 2024 için ortalama yüzde 11,3'e yükseldi. ECB'ye göre, yüksek faiz oranları bankaların karlılığını sürdürmesine yardımcı oldu.

ECB, batık krediler için yeterli karşılık ayırmadıkları gerekçesiyle 18 banka için sermaye gerekliliklerini artırırken, aşırı borçluluk nedeniyle 13 bankanın yükümlülüklerini de yükseltti.

Banka, genel olarak sağlam kriz tamponlarına ve son zamanlarda yüksek faizle artan karlara rağmen bankaları dikkatli olmaya çağırdı.

Raporda, "Ancak ileriye bakıldığında, zayıflayan makroekonomik görünüm ve ekonomideki yapısal değişiklikler daha dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Jeopolitik riskler genellikle gerçekleşene kadar finansal piyasalarda fiyatlandırılmaz, bu da potansiyel olarak likidite risklerini artırabilecek ve ek kayıplara yol açabilecek ani risk yeniden fiyatlandırmasına yol açar." uyarısında bulunuldu.

ECB, risk yönetimi, iç yönetişim ve operasyonel dayanıklılığın bankalar için temel sorun alanları olmaya devam ettiğini de bildirdi.

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