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Ekonomi

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 1175 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Ömer Ürer  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi

Düzce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mart aylarında ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu ifade edildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü bildirilen açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık ihracatı gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, ocakta 489, şubatta 265 ve martta 421 ton olmak üzere yılın ilk çeyreğinde 1175 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

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