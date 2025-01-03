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Ekonomi

Düzce'de fındık ihracatı 2024'te 2 kattan fazla arttı

Düzce'de 2024 yılında gerçekleştirilen 20 bin 142 ton fındık dış satımıyla en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

Ömer Ürer  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Düzce'de fındık ihracatı 2024'te 2 kattan fazla arttı

Düzce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin, 2024 yılının ocak-aralık dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği aktarılarak, 2024'te ise 2 kattan fazla artışla 20 bin 142 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Yüksek dış satım rakamına ulaşılan yıl içerisinde rekor ihracatın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bir önceki yılın mahsulünün halen pazarda talep gördüğü kaydedildi.

İşlenmiş iç fındıkta ihracat rakamları aylık olarak ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151, nisanda 884, mayısta 741, haziranda 429, temmuzda 1007, ağustosta 534, eylülde 1948, ekimde 4 bin 552, kasımda 3 bin 644 ve aralıkta 2 bin 417 ton olarak gerçekleşti.

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