Dünya Melek Yatırım Forumu yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiriyor

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu, ikinci gününde yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiriyor.

İSTANBUL

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), ikinci gününde yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getiriyor.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, yüzlerce melek yatırımcıyı buluşturan dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) ikinci gününde devam ediyor.

80 ülkeden binin üzerinde delegenin katılımıyla dün başlayan ve bugün sona erecek forumun ikinci gününde onlarca girişimci, fon kaynaklarına projelerini anlatıyor. Forumun düzenlendiği ana salonda, sırayla sahneye çıkan girişimciler, projelerini görsel ve videolarla anlatarak, yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, AA muhabirine forumun ikinci gününe ilişkin yaptığı açıklamada, bugün 22 farklı ülkeden 53 startup'ın yatırımcıların karşısına çıkacağını söyledi.

Altuntaş, "Bugün uluslararası yatırımcılar ve portföy yöneticileri, kendi portföylerine katacakları yeni startup ve girişimcileri dinliyorlar. Dünya Bankası da bu küresel fon bulma sahnesine bir delegasyonla katılıyor." dedi.

Forum kapsamında sunumu yapılan ve yapılacak olan projelerin genelde IT ve mobil teknolojileri üzerine yoğunlaştığını dile getiren Altuntaş, yatırımcıların bu konular üzerine yoğunlaştığını aktardı.

Altuntaş, 17 Şubat'ta yaptıkları genel kurulda yatırım komitesi kurduklarını anımsatarak, küresel fon bulma sahnesi için ülke başına 10'ar bin dolar olmak üzere 18 ülkeden 180 bin dolarlık fon oluşturduklarını, iyi bir fırsat çıktığında bu yatırımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

Etkinliğin yapıldığı ana salonun dolu olduğunu aktaran Altuntaş, kimsenin gün boyunca burada boşa vakit geçirmeyeceğini, yatırımcılar önemli proje ve girişimcilerin peşinde olduğunu söyledi.

"İstanbul uluslararası fon bulma sahnesine ev sahipliği yapıyor"

Altuntaş, İspanya Sevilla Belediyesinin Boeing ve IBM ile oradaki kuluçka merkezinde hayata geçirdiği projeleri de foruma getirdiğini belirterek, İspanya'dan 5 startup getirildiğini ve forumda sergilendiğini söyledi.

Bu anlamda uluslararası girişimcilerin uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiğini dile getiren Altuntaş, "İstanbul bugün resmen uluslarası fon bulma sahnesine ev sahipliği yapıyor. Diğer salonlarda da Yatırım Alma Zirvesi ile İmpact Yatırım Zirvesi düzenleniyor. Orada da 6 ayrı uluslararası workshop gerçekleştiriliyor. Bu workshoplarda girişimciler nasıl fon bulabilir, aytırımcıların karşısına çıkmadan önce neler yapılabilir gibi konular işleniyor." diye konuştu.

Muhabir: Uğur Aslanhan,Yunus Türk