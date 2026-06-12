Yüzer rüzgar (floating wind) enerjisinde 10 yıl sonra ilk kez geçen yıl yeni kurulum gerçekleşmezken, bu durum sektörde geçici bir yavaşlama olarak kayıtlara geçirildi.

Dünya genelinde yüzer rüzgar enerjisinde 10 yıl sonra ilk kez yeni kapasite devreye alınmadı Yüzer rüzgar (floating wind) enerjisinde 10 yıl sonra ilk kez geçen yıl yeni kurulum gerçekleşmezken, bu durum sektörde geçici bir yavaşlama olarak kayıtlara geçirildi.

AA muhabirinin Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyinin (GWEC) 2026 Küresel Deniz Üstü Rüzgar Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, yüzer açık deniz rüzgar enerjisi, gelişmiş yüzer platformlar, dinamik bağlama ve kablolama sistemleri, hidrodinamik mühendislik ve yeni nesil açık deniz şebeke altyapısını bir araya getiren gelişmiş enerji teknolojileri arasında yer alıyor.

Yüzer rüzgar teknolojileri, 2002-2022 döneminde açık deniz rüzgar enerjisine ilişkin yayımlanan 17 bin patentin yaklaşık yarısını oluştururken, bu alanda ortalama yıllık yüzde 18 büyüme kaydedildi.

Ancak son yıllarda makroekonomik ve politika kaynaklı çeşitli zorluklar, yüzer rüzgar sektörünü olumsuz etkileyerek kurulu kapasite projeksiyonlarında aşağı yönlü revizyonlara yol açtı.

Geçen yıl, 2015'ten bu yana ilk kez hiçbir yüzer rüzgar kapasitesi devreye alınmadı. Bu durum, sektörün büyüme hızında geçici bir yavaşlamaya işaret etti.

Japonya'nın 2021'deki ilk yüzer açık deniz rüzgar ihalesini kazanan 16,8 megavatlık Goto Offshore Wind projesinde tüm türbinlerin kurulumu geçen yıl tamamlandı. Ancak tesis ancak 2026'nın başlarında devreye alınabildi.

Öte yandan Fransa'da toplam 65 megavat kapasiteye sahip üç yüzer rüzgar projesi inşa aşamasında bulunurken, Çin'de de 16 megavatlık bir yüzer prototip devreye alınmaya hazır hale geldi. Söz konusu dört projenin bu yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Geçen yıl sonunda dünya genelinde toplam net yüzer rüzgar kurulu gücü 278 megavat olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre dağılımda Norveç 101 megavatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Birleşik Krallık 78 megavat, Çin 40 megavat, Fransa 27 megavat ve Portekiz 25 megavatla izledi. Japonya ve İspanya ise sırasıyla 5 ve 2 megavat kapasiteye sahip oldu.

Sürekli ve verimli enerji üretiminde yüzer rüzgar teknolojisi öne çıkıyor

Rapora göre, yüzer rüzgar enerjisi özellikle derin denizlerde sabit temelli türbinlerin kurulamadığı bölgelerde rüzgar potansiyelini değerlendirmeyi mümkün kılan yeni nesil bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Karasal ve sığ deniz rüzgar sahalarının sınırlarına yaklaşan ülkeler açısından bu teknoloji önemli bir genişleme alanı sunuyor.

Geleneksel deniz üstü rüzgar türbinlerinden farklı olarak deniz tabanına sabitlenmek yerine yüzer platformlar üzerine kurulan sistemler, daha derin ve güçlü rüzgar akımlarının bulunduğu açık deniz bölgelerine erişim sağlayarak enerji üretim kapasitesini artırabiliyor.

Bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri ise enerji üretiminde süreklilik ve yüksek verimlilik potansiyeli olarak değerlendiriliyor.

Kıyıdan uzak kurulan santraller çevresel etkiyi azaltıyor

Açık denizlerde rüzgar hızlarının daha yüksek ve daha istikrarlı olması, yüzer rüzgar santrallerini daha yüksek kapasite faktörü ve öngörülebilir üretim açısından avantajlı hale getiriyor.

Kıyıdan uzak bölgelerde kurulum yapılabilmesi ise görsel ve çevresel etkiyi azaltırken, kıyı ekosistemleri ve turizm üzerindeki baskıyı sınırlıyor.

Bu özellikler, yüzer rüzgar enerjisini yalnızca bir enerji üretim çözümü değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı bir enerji stratejisi haline getiriyor.