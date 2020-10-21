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Ekonomi

Dünya Ekonomik Forumu'ndan '2025'e kadar işlerin yarısını makineler yapacak' öngörüsü

Dünya Ekonomik Forumu, 2025 yılına kadar işlerin yarısının makineler tarafından yerine getirileceği öngörüsünde bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 21.10.2020
Dünya Ekonomik Forumu'ndan '2025'e kadar işlerin yarısını makineler yapacak' öngörüsü

Ankara

Dünya Ekonomik Forumu, 2025 yılına kadar işlerin yarısının makineler tarafından yerine getirileceği öngörüsünde bulundu.

BBC'nin haberine göre, uluslararası vakıf, "robot devrimine" ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "robot devriminin" dünya çapında 97 milyon iş yaratacağını, ancak çok sayıda kişiyi işsiz bırakacağı belirtildi.

Dünyada 8 milyon kişiyi çalıştıran 300 büyük şirketin incelemeye alındığı raporda, 2025 yılına kadar işlerin yarısının makineler tarafından yapılacağı, bunun, eşitsizliği daha da kötüleştireceği tahmininde bulunuldu.

En fazla tehdit altında olan işlerin, yönetim ile veri işlemede rutin veya manüel görevler olduğu, bakım, büyük veri ve yeşil ekonomi alanlarında ise yeni işlerin ortaya çıkacağı ifade edildi.

İncelenen şirketlerde iş verenlerin yarısından fazlasının, otomatikleştirmeyi hızlandırma beklentisi içinde olduğu, yüzde 43'ünün, teknolojiye bağlı işten çıkarmalar yapacakları görüşünü paylaştığı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, yeni teknolojilerin benimsenme sürecini hızlandırdığına, bunun iş piyasalarında var olan eşitsizlikleri derinleştireceğine işaret etti.


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Dünya Ekonomik Forumu'ndan '2025'e kadar işlerin yarısını makineler yapacak' öngörüsü