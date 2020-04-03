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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 desteği

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik gelişmekte olan ülkeler için yeni program başlatan Dünya Bankası, gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolara yakın kaynak sağlanacak.

Dilara Zengin   | 03.04.2020
Dünya Bankası'ndan gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 desteği

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Bankası yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gelişmekte olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla, gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolarlık kaynağın sağlanacağı yeni bir destek programını başlattıklarını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nun, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik, gelişmekte olan ülkeler için bir dizi acil durum desteğini onayladığı bildirildi.

Program kapsamında, ilk olarak 25 ülkeye 1,9 milyar dolarlık destek sağlanacağı ve 40'dan fazla ülke için de yeni operasyonların hızla ilerleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin ilk aşama sağlanacağı ülkelerin Afganistan, Arjantin, Cape Verde, Kamboçya, Kongo, Cibuti, Ekvador, Etiyopya, Gana, Haiti, Hindistan, Kenya, Kırgızistan, Maldivler, Moritanya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Tacikistan, Gambiya ve Yemen olduğu belirtildi.

Dünya Bankası'nın Kovid-19 önlemlerini desteklemek amacıyla gelecek 15 ay içinde yaklaşık 160 milyar dolarlık kaynak sağlamaya hazırlandığının ifade edildiği açıklamada, ekonomik programla toparlanma süresinin kısaltılması, büyüme koşullarının yaratılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile yoksulların korunmasına yardımcı olunmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgının yayılmasını azaltmak için geniş ve hızlı adımlar atıldığını, bankanın 65'ten fazla ülkede operasyonları olduğunu vurguladı.

Malpass, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 salgınına müdahale yeteneklerini geliştirmek, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal toparlanma sürelerini kısaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Yoksul ve savunmasız ülkelerin en ağır darbeyi almasının muhtemel olduğuna işaret eden Malpass, dünya genelindeki ekiplerinin devam eden krize karşı ülkesel ve bölgesel düzeydeki çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan açıklamada, Uluslararası Finans Kurumunun da salgından etkilenen özel şirketlere yardımcı olmak için 8 milyar dolarlık finansman sağladığı kaydedildi.

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