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Ekonomi

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'daki ekonomik durumun her gün daha da kötüye gitmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Said İbicioğlu   | 22.01.2021
Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi

Beyrut

Beyrut'taki gazetecilerle internet üzerinden yaptığı toplantıda konuşan Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, Dünya Bankası'nın da Lübnan'daki gidişattan endişe duyduğunu, durumun gün geçtikçe kötüleştiğini söyledi.

Dünya Bankası'nın geçen yıl aralık ayında Lübnan hakkındaki raporlarına herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade eden Jha, raporlara yanıt verilmesinin tek çözüm yolu olduğunu ve bu konuyu Lübnanlı siyasi liderlerle ele almakta kararlı olduklarını aktardı.

Jha, Lübnan halkının büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altına düştüğüne işaret ederek, "İşlerin kötüye gittiğini ve insanların geçim kaynaklarını kaybettiğini görüyoruz. Beyrut patlamasından sonra bu durum daha da kötüleşti." dedi.

Jha, ayrıca, Lübnan Merkez Bankası ve Lübnan hükümetini, Beyrut'taki bombalı saldırıdan etkilenenlere Dünya Bankası'nın yardımını dolar değil, Lübnan para birimi ile kabul etmesini sert şekilde eleştirdi.

"Yardımları insanlara ABD doları olarak ulaştırmayı umuyorduk, ancak ne yazık ki Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığından red cevabı aldık." diyen Jha, yardımın bir doların 6 bin 200 Lübnan lirası üzerinden hesaplanarak ulaştırıldığını kaydetti.


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