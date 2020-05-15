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Ekonomi

Dünya Bankası Hindistan'a 1 milyar dolar krediyi onayladı

Dünya Bankasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede etkilenen yoksul ve savunmasız ailelere sosyal yardım sağlanması amacıyla Hindistan'a 1 milyar dolarlık acil durum kredisini onayladığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 15.05.2020
Dünya Bankası Hindistan'a 1 milyar dolar krediyi onayladı

Ankara

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, geçen ay sağlık sektörü için açıklanan 1 milyar dolarlık paketle birlikte Hindistan'a toplamda 2 milyar dolarlık kredinin taahhüt edildiği belirtildi. 

Hindistan'ın nüfusun yarısı günlük 3 dolardan az kazanıyor.

Dün, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 80 milyon göçmen işçi için 2 ay süreliğine 463 milyon dolar değerinde tahıl yardımı sağlanacağını kaydetmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi hazırlanacağını duyurmuştu.

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