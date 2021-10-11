Dolar
9.00
Euro
10.40
Altın
1,754.25
ETH/USDT
3,481.30
BTC/USDT
57,003.00
BIST 100
1,416.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dünya Bankası: Düşük gelirli ülkelerin borçları 2020'de 860 milyar dolara çıktı

Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

Dilara Zengin   | 11.10.2021
Dünya Bankası: Düşük gelirli ülkelerin borçları 2020'de 860 milyar dolara çıktı

Washington

Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri Raporu'nu yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına, hükümetlerin devasa mali, parasal ve finansal teşvik paketleriyle yanıt verdiği anımsatılan raporda, bu önlemlerin sağlık acil durumuna müdahaleyi, salgının etkisini azaltmayı ve ülkeleri toparlanma yoluna sokmayı amaçlarken düşük gelirli ülkelerin borç yükünü artırdığı aktarıldı.

Raporda, düşük gelirli ülkelerin borçlarının 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

Salgın öncesinde bile düşük ve orta gelirli birçok ülkenin yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek seviyelerdeki kamu ve dış borç ile savunmasız bir konumda olduğu belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerin dış borç stoklarının 2020'de yüzde 5,3 artarak 8,7 trilyon dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin değerlendirmesinde, borç sorunu konusunda borçların azaltılması, yeniden yapılandırılması ve şeffaflık dahil kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Malpass, "Sürdürülebilir borç seviyeleri, ekonomik toparlanma ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı
Hakkari'de iki doz aşı yaptıran 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı

Benzer haberler

Dünya Bankası: Düşük gelirli ülkelerin borçları 2020'de 860 milyar dolara çıktı

Dünya Bankası: Düşük gelirli ülkelerin borçları 2020'de 860 milyar dolara çıktı

Dünya Bankası Türkiye'ye yönelik 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 8,5'e yükseltti

IMF'den, Başkan Georgieva'nın adının karıştığı usulsüzlük iddialarına ilişkin inceleme

Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası Ülke Direktörü Kouame'den Türkiye'ye 'su kaynakları yönetimi' övgüsü

Dünya Bankası Ülke Direktörü Kouame'den Türkiye'ye 'su kaynakları yönetimi' övgüsü
SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenlere ilişkin açıklama

SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenlere ilişkin açıklama