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Ekonomi

Dünya Bankası Başkanı Malpass: Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, bu destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 25.02.2022
Dünya Bankası Başkanı Malpass: Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız

Washington DC

Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Dünya Bankası Grubunun Ukrayna'da meydana gelen olaylar sonucunda yaşanan şiddet ve can kaybı karşısında "dehşete düşmüş durumda" olduğunu belirtti.

​​Ukrayna'nın köklü bir ortağı ve bu kritik zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarını vurgulayan Malpass, durumu bankanın yönetim kurulu ile görüştüğünü, Dünya Bankası Grubu genelinde koordinasyonu hızlandırmak için Küresel Kriz Risk Platformunu harekete geçirdiğini aktardı.

Malpass, Ukrayna'daki yıkıcı gelişmelerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal etkileri olacağına dikkati çekerek, bu maliyetleri değerlendirmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Dünya Bankası Grubunun Ukrayna ve bölge halkına olan güçlü desteğini ilettiğini belirten Malpass, "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız ve bu destek için hızlı ödemeli finansman da dahil olmak üzere seçenekler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Malpass, hızlı müdahale için tüm finansman ve teknik destek araçlarını kullanacaklarını vurgulayarak, bankanın komşu ülkeleri ve bu çatışmadan etkilenebilecek insanları desteklemek için aktif diyalog halinde olduğunu ve ek kaynakları kullanıma sunacağını aktardı.

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