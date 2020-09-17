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Ekonomi

Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 'esnek vade' özelliği yarın başlıyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, yarından itibaren dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme oluşturabilecek ve dolar/ons altın vadeli işlem sözleşmeleri de akşam seansında işlem görecek.

Bekir Gürdamar   | 17.09.2020
Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 'esnek vade' özelliği yarın başlıyor

İstanbul

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruya göre, vade tarihinin yatırımcılar tarafından belirlenebildiği esnek dolar/TL (USD/TRY) vadeli işlem sözleşmeleri yarın itibarıyla Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem görmeye başlayacak. 

Vade tarihini standart sözleşmelerin aksine esnek bir şekilde belirlenebileceği ve yatırımcıların etkin risk yönetimini Takasbank’ın sunmuş olduğu merkezi karşı taraf hizmeti ile sağlayabilecekleri belirtilen duyuruda ayrıca Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin de akşam seansında işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

Duyuruda, Borsa İstanbul VİOP bünyesinde 18 Ocak 2020'de endeks vadeli işlem sözleşmelerinde hayata geçirilen akşam seansı uygulamasının 18 Eylül 2020 itibarıyla Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde de devreye alınacağı belirtilerek, "Akşam seansıyla birlikte yatırımcılar Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde uluslararası piyasalar ile koordinasyonu sağlarken etkin bir risk yönetimi gerçekleştirebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

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