Ekonomi

Dörtyol FSRU Terminali 8 yılda şebekeye 13,4 milyar metreküp gaz sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından işletilen Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi Terminali, işletim süresince şebekeye 13,4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağladı.

Fuat Kabakcı  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Dörtyol FSRU Terminali 8 yılda şebekeye 13,4 milyar metreküp gaz sağladı Fotoğraf: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gemilerle Türkiye'ye gelen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) teslimatı ve gazlaştırılması için devreye alınan terminalde Türkiye'nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) aracılığıyla günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma yapılabiliyor ve bu kapasiteyle Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 17 ilin doğal gaz ihtiyacı karşılanıyor.

Enerji tedarikinde "çeşitlendirme" stratejisi güçlü şekilde sürdürülürken, bu konuda önemli bir görev üstlenen BOTAŞ Dörtyol FSRU Terminali de hizmetteki 8'inci yılı doldurdu.

7 Şubat 2018'de işletmeye alınan terminal, FSRU gemileriyle arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkan sağladı.

Dörtyol FSRU Terminali, dünyada hem gemiden gemiye transfer hem de ham petrol tahliye veya yükleme yapılan tek tesis olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin ilk ham petrol boru hattı olarak 1967'de işletmeye açılan 518 kilometre uzunluğundaki Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı da yıllık 31,5 milyon varil kapasitesiyle terminale bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Dörtyol FSRU Terminali için Ertuğrul Gazi FSRU, önemli bir dönüm noktası oldu. Terminalden şebekeye 2018-2021 yılları arasında farklı bir gemiyle toplam 26 gemiden gemiye gaz transfer operasyonu ve 2,6 milyar metreküp gaz transferi sağlandı. Ertuğrul Gazi'nin devreye alındığı 25 Haziran 2021'den sonra da 115 operasyon vasıtasıyla 10,8 milyar metreküp gaz transferi gerçekleştirildi.

Böylece, tesiste bugüne kadar 141 gemiden gemiye transfer operasyonu başarıyla tamamlandı ve bu operasyonlar ile şebeke için toplam 13,4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağlandı.

Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi

Halen çalışmayı sürdüren Ertuğrul Gazi FSRU, 110 milyon metreküp doğal gaz depolama kapasitesi ve günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıp bu kapasiteyle Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplam 17 ilin doğal gaz ihtiyacı karşılanıyor.

Kapasite iki katına çıkarılacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen günlerde Dörtyol FSRU Terminali ziyaret ederek buradaki gazlaştırma kapasitesinin iki katına çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU'nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi 2 katına çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

