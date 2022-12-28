Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı
İhracı kayda bağlı ürünler listesine "dondurulmuş soğan" ve "dondurulmuş patates" de dahil edildi.
Ankara
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, dondurulmuş soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) ve dondurulmuş patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) eklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.