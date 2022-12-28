Dolar
18.72
Euro
19.92
Altın
1,803.82
ETH/USDT
1,194.50
BTC/USDT
16,631.00
BIST 100
5,383.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine "dondurulmuş soğan" ve "dondurulmuş patates" de dahil edildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 28.12.2022
Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, dondurulmuş soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) ve dondurulmuş patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzinsiz çalışan ve çalıştırılan yabancılar için ödenen cezalar arttı
Dört yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton atığın oluşması engellendi
Başkent polisinin yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
Sivas, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
İstanbul'un adliyeleri Türkiye'nin yargı gündemini belirledi

Benzer haberler

Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı

Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı

Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 din görevlisi alım ilanı Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin "torba kanun" Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin "torba kanun" Resmi Gazete'de
Yargıtaydan ihlalli otoyol geçişine ilişkin davada "arabuluculuğa gerek yok" kararı

Yargıtaydan ihlalli otoyol geçişine ilişkin davada "arabuluculuğa gerek yok" kararı
Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet