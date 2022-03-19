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Ekonomi

Domaniç çiftçisi yağlık ayçiçeğinde desteklemeyle ekim alanını genişletiyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çiftçiler, yağlık ayçiçeği üretiminin destekleme kapsamına alınmasının ardından ekim alanını artırmaya hazırlanıyor.

Serdar Yiğit   | 19.03.2022
Domaniç çiftçisi yağlık ayçiçeğinde desteklemeyle ekim alanını genişletiyor

Kütahya

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, AA muhabirine, geçen yıl Saruhanlar köyünde 250 dönüm alanda ayçiçeği üretildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ayçiçeği desteğinden yararlanacak ilçeler arasında Domaniç'e de yer verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özoğul, şöyle konuştu:

"Sadece bir köy, 650 dönüm civarında ayçiçeği ekeceklerini taahhüt etti. Biz de buradan yola çıkarak 1000 dönümün çok üzerinde ekim olacağını düşünüyoruz. Gereken desteği sağlayacağız. Gerektiğinde mibzer, çapa makinesi gibi konularda üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Arazimiz geniş, 3 bin, 5 bin, sonrasında 10 bin dönüme kadar alanı tamamlayabiliriz."

Saruhanlar köyü Muhtarı Mehmet Ayverdi de geçen yıl 10 kişinin köyde ayçiçeğinden çok yüksek verim aldığını aktardı.

Bu yıl devletin vereceği teşvikle daha çok üretim olacağını dile getiren Ayverdi, "Domaniç'te öncü ve birinci olmayı hedefliyoruz. Şimdiden 650 dönüme ulaştık. İlçemizi teşvik kapsamına alan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz bu işi başaracağız." dedi.

"Hiç sulanmadığında dahi 20 kat verim alabiliyoruz"

Çiftçi Bülent Gündoğdu ise geçen yıl dönüm başına 300 kilogram ürün aldıklarını belirtti.

Ayçiçeği üretiminin avantajlarına değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Getirisi arpa, buğday gibi ürünlerden çok çok üstün. Memleketimizde herkesin bildiği gibi ayçiçeği sıkıntısı var. Dışarıdan gelmesindense köylerimizde yetiştirmek tabii ki de daha güzel. Bütün çiftçilerimiz gönül rahatlığıyla ekebilirler. Hiç sulanmadığında dahi 20 kat verim alabiliyoruz. Yani bir dönüme 200 kilogram ayçiçeği çekirdeği, bununla da yaklaşık olarak 70 litre yağ yapıyor. Sularsak tabii ki de çok daha fazla verim alıyoruz."

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de 11 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Karabük'ün Eskipazar, Kütahya'nın Domaniç ve Sivas'ın Hafik ilçeleri havzalarında yer alan ürünler güncellenmişti. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekiminin de desteklenmesine karar verilmişti.

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