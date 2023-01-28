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Ekonomi

Dolmuş işletmecileri de hasılat esaslı vergilendirme usulünden faydalanabilecek

Dolmuş işletmeleri, talep etmeleri durumunda, katma değer vergilerini (KDV) hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan edip ödeyebilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 28.01.2023
Dolmuş işletmecileri de hasılat esaslı vergilendirme usulünden faydalanabilecek Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin de talep etmeleri durumunda KDV'lerini hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan edip ödemeleri mümkün hale getirildi.

Söz konusu kararla bu işletmelerin hasılatlarına uygulanacak vergi oranı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Ayrıca son dönemde KDV'de indirimli oran ve istisna uygulamalarının çoğalmasına bağlı artan iade taleplerinin daha hızlı karşılanması ve vergi dairelerinin iade servislerinde çalışan iş gücünün daha etkin kullanılması amacıyla KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 2 bin lira olarak tespit edildi.

Kararda, hükümlerin yürürlüğe giriş tarihleri de yer alıyor.

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