Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,141.60
BTC/USDT
41,021.00
BIST 100
7,856.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 11 ayda yüzde 27 arttı

Doğu Karadeniz'den Ocak-Kasım 2023'te yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 163 milyon 209 bin 894 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 11 ayda yüzde 27 arttı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden 11 ayda 28 ülkeye 28 bin 287 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Bu ihracattan 163 milyon 209 bin 894 dolar gelir sağladığını belirten Gürdoğan, ihracatın 19 bin 134 ton karşılığı 128 milyon 708 bin 342 dolar kazanılan 2022'nin 11 ayına göre miktarda yüzde 48, gelirde yüzde 27 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, en fazla ihracatın 112 milyon 553 bin 224 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını aktararak, bu ülkeyi 30 milyon 381 bin 678 dolarla Vietnam, 5 milyon 399 bin 703 dolarla Beyaz Rusya'nın izlediği bilgisini paylaştı.

Bölge ihracatının 109 milyon 902 bin 895 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığına işaret eden Gürdoğan, kentten yılın 11 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere 19 ülkeye 19 bin 10 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Gürdoğan, su ürünleri ihracatının gelecek günlerde katlanarak artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi
İstanbul'da motokuryenin öldüğü kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı
Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçti

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 11 ayda yüzde 27 arttı

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 11 ayda yüzde 27 arttı

Lise öğrencileri, çay fabrikası atıklarından biyobozunur plastik üretti

Ünlü turizm merkezi Uzungöl karla kaplandı

Türkiye'nin 11 aylık deniz salyangozu ihracatı 20,5 milyon doları aştı

Türkiye'nin 11 aylık deniz salyangozu ihracatı 20,5 milyon doları aştı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
KTÜ sismoloji laboratuvarında 4 istasyondan gelen veriler 24 saat gözlemleniyor

KTÜ sismoloji laboratuvarında 4 istasyondan gelen veriler 24 saat gözlemleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet