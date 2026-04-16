Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 379 milyon dolarlık fındık ihracatı Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde yapılan fındık ihracatı 378 milyon 876 bin 635 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın ocak-mart döneminde 69 ülkeye dış satım yapıldı.

Bu dönemde 27 bin 507 ton olarak kayıtlara geçen fındık ihracatından 378 milyon 876 bin 635 dolar kazanç sağlandı.

İtalya, Almanya ve Fransa, en fazla fındık dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Doğu Karadeniz'den İtalya'ya 99 milyon 535 bin 198 dolarlık, Almanya'ya 78 milyon 26 bin 863 dolarlık ve Fransa'ya 29 milyon 838 bin 622 dolarlık fındık ihraç edildi.

Bölge fındık ihracatının yüzde 49'una Trabzon imza attı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde yapılan fındık ihracatının 186 milyon 800 bin 505 dolarlık kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Değer bazında bölge ihracatının yüzde 49'unun yapıldığı Trabzon'dan, İtalya, Fransa ve Brezilya başta olmak üzere 40 ülkeye 11 bin 671 ton fındık satıldı.

"Daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz"

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, fındığın bölgenin geleneksel üretim ve ihraç ürünlerinin başında geldiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde elde edilen 378 milyon 876 bin 635 dolarlık gelirin önemli bir başarı olduğunu dile getiren Cirav, bu başarıda özellikle İtalya, Almanya ve Fransa başta olmak üzere ana pazarlarda talebin devam etmesinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Cirav, hedeflerinin yeni pazar arayışlarını da hızlandırmak olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Türk fındığının kalite ve marka değerini daha fazla öne çıkararak ihracat rakamlarımızı yıl genelinde daha yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Ayrıca katma değerli ürün ihracatına ağırlık vererek sadece miktar değil, birim fiyat açısından da daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Yıl sonu itibarıyla sektör olarak ihracatta daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz.”