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Ekonomi

Doğu Akdeniz yılın ilk yarısında turunçgil ihracatını sırtladı

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, 2023'ün ilk yarısında 353 milyon 505 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Mustafa Ünal Uysal  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Doğu Akdeniz yılın ilk yarısında turunçgil ihracatını sırtladı

Mersin

"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz kentleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynadı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, turunçgil ihracatından ocak-haziran döneminde 452 milyon 782 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi. Bunun yüzde 78,7'si Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

Söz konusu 3 ilden geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artarak 353 milyon 504 bin dolar oldu.

Bu yılın ocak-haziran döneminde Mersin'den 216 milyon 760 bin, Hatay'dan 78 milyon 57 bin ve Adana'dan 58 milyon 687 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

"Şanslı bir bölgede üretim yapıyoruz"

Ocak-haziran dönemi turunçgil ihracatını Mersin, Hatay ve Adana'nın sırtladığını belirten Kaçmaz, şöyle devam etti:

"İhracata en önemli katkıyı turunçgilin başkenti olarak anılan Mersin sunmuştur. Bu ili sırasıyla Hatay ve Adana takip etmiştir. Bu bölge en fazla turunçgil üretiminin yapıldığı yerler. Üretimin fazla olmasından dolayı ihracat kapasitesiyle ilk sıralarda yer alıyor. Antalya ve İzmir'de de üretim yapılıyor. Bulunduğumuz coğrafyanın havası ve üretim şartlarının iyi olmasından dolayı ürünlerimiz dünyada tercih ediliyor, tüketiliyor ve talep görüyor. Şanslı bir bölgede üretim yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde üretimini yaptığımız turunçgilde ihracatın artmasını bekliyoruz."

Kaçmaz, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını, üretim yapılan bahçelerde incelemede bulunduklarını belirterek, gelecek sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

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