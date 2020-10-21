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Ekonomi

Doğu Afrika ülkelerinden turizmi canlandırmak için 'bölgesel tur' planı

Doğu Afrika Topluluğu'ndaki (EAC) turizm şirketleri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörü canlandırmak için tüm bölgeyi tek bir turizm noktası olarak pazarlama kararı aldı.

Tufan Aktaş   | 21.10.2020
Doğu Afrika ülkelerinden turizmi canlandırmak için 'bölgesel tur' planı

İstanbul

Doğu Afrika Turizm Platformu (EATP) Başkanı Fred Odek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketlerin, topluluğa üye ülkeler içerisinde uygun fiyatlarla konaklama ve seyahat etme fırsatı sunacak özel paketler hazırlayarak tüm bölgeye ilgi çekmeyi planladığını belirtti. 

Odek, kararın Kovid-19'dan olumsuz etkilenen sektörü canlandırmayı ve eski haline döndürmeyi amaçladığını, bundan sonra tüm bölgenin tek bir turizm noktası olarak tanıtılacağını söyledi.

Doğu Afrika İş Konseyi'nin hazırladığı son rapora göre, topluluk ülkelerinin gayri safi milli hasılalarının yüzde 8,1'ini oluşturan turizm sektöründe salgından ötürü nakit akışında yüzde 92'lik daralma oldu.

1967'de kurulan EAC'nin üyeleri arasında Kenya, Burundi, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda yer alıyor.

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