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Ekonomi

Dijital ticaret, Dubai Ekonomik Ajandası D33 hedeflerinde önemli rol oynuyor

Dubai CommerCity Kıdemli Direktörü Arjun Sarkar, Dubai Ekonomik Ajandası D33'ün Dubai ekonomisini gelecek on yıl içinde iki katına çıkarmayı amaçladığını, dijital ticaretin bu vizyonu gerçekleştirmede çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Dijital ticaret, Dubai Ekonomik Ajandası D33 hedeflerinde önemli rol oynuyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Sarkar, İstanbul'da düzenlenen WORLDEF ISTANBUL 2024 e-ticaret fuarında, dijital ticaretin geleceği hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

WORLDEF ve Dubai CommerCity işbirliği ile dijital ticaret ekosisteminin şekillendirileceğini belirten Sarkar, "WORLDEF bizim için önemli bir ortak. WORLDEF İstanbul, girişimcileri, yenilikçileri ve dijital ticaret alanındaki paydaşları bir araya getirmek için harika bir yer. WORLDEF ve Dubai CommerCity ile birlikte, dijital ticaretin manzarasını şekillendirmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

"Bu girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz"

Sarkar, 5-6 Aralık'ta Dubai CommerCity'de gerçekleşecek olan WORLDEF Dubai etkinliği hakkında da bilgiler vererek, "Bu girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Dubai CommerCity'nin WORLDEF'e katılımı, küresel ticareti ilerletme konusundaki kararlılığımızı ve güçlü bir dijital ticaret ekosistemi oluşturma taahhüdümüzü vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Dubai'nin dijital ticaret alanındaki hedeflerine değinen Sarkar, şunları kaydetti:

"Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum, Dubai Ekonomik Ajandası D33'ü açıkladı. Bu ajanda, Dubai ekonomisini önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Dijital ticaret, bu vizyonu gerçekleştirmede çok önemli bir rol oynuyor. Dubai CommerCity, MENA bölgesinde dijital ticarete adanmış ilk ve önde gelen serbest bölge olarak, sınır ötesi ticaretin ve dijital ekonominin büyümesine katkıda bulunmanın sözünü veriyor."

Sarkar, dijital ticaret fuarlarının önemine dikkati çekerek, "Bu tür fuarlar markaları, hizmet sağlayıcıları, girişimcileri ve yenilikçileri bir platformda bir araya getiriyor. İnsanların fikir alışverişinde bulunmasına, işbirlikleri geliştirmesine ve yeniliği teşvik etmesine olanak tanıyor. WORLDEF gibi platformlar, genel dijital ticaret sektörünün büyümesi için önemlidir." dedi.

Dubai'nin yenilikçi yaklaşımını aktaran Sarkar, "Sadece işletmelerin ana odak noktası olması değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini teşvik eden çok basit düzenlemeler, politikalar ve mevzuatlara sahibiz. Dubai CommerCity'de şirketlerimizin yüzde 45'inden fazlası, operasyonları ve faaliyetleri için dijital ticaret, teknoloji ve elektronik çözümlerden yararlanıyor." şeklinde konuştu.

Sarkar, "WORLDEF ile bu işbirliğini genişleterek daha fazla dijital ticaret işletmesini desteklemekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Tüm Türk markalarına ve perakendecileri Dubai'ye bekliyoruz, Dubai CommerCity'e gelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

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