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Ekonomi

Devlet desteğiyle kurulan tesiste Anadolu mandasının sütü katma değer kazanıyor

Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, atıl durumdaki köy konağını, devlet desteğiyle işletmeye döndürerek yetiştiricilerden topladığı manda sütünden organik yoğurt ve peynir üretiyor.

Ergün Haktanıyan  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Devlet desteğiyle kurulan tesiste Anadolu mandasının sütü katma değer kazanıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Birlik üyeleri, Hürmetçi Mahallesi'nde atıl durumdaki köy konağını Hacılar Belediyesinin desteğiyle onararak, Hacılar, İncesu ve Develi ilçelerinde yetiştirilen mandaların sütünü işlemek için tesis kurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yaklaşık 70 çiftçi için hibe olarak süt sağım makinesi alan birliğe, toplanan sütlerin işlenmesi amacıyla Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı da tesis kurma aşasında 1 milyon lira destek verdi.

Anadolu mandasının sütünü çiftçilerden toplayan birlik, 3 kadının istihdam edildiği tesiste 3 yıldır organik peynir ve yoğurt üretiyor.

Birlik Başkanı İsmail Ilgın, AA muhabirine, Anadolu mandasının sayısını artırmak ve üreticilere destek amacıyla tesisi kurduklarını söyledi.

Manda sütü üretiminin zorluğundan bahseden Ilgın, "Maksadımız vatandaşa destek olup evinde rahat ettirmek. Üretici yoğurdunu satmak için gezdiriyordu, beğeniliyordu, beğenilmiyordu, parasını alamadığı da oluyordu. Üreticinin evinden şu anda manda sütünün litresini 24 liraya alıyoruz." dedi.

Manda yetiştiricilerinin artık hayvanlarını kesmediğini vurgulayan Ilgın, "Manda yetiştiriciliği bitmek üzereydi. Birliği kurduktan sonra üreticiye destek oluyoruz, 70 çiftçiden sütlerini günlük alıyoruz. Çiftçilerde bundan memnun. Üretici ve tüketiciyi dengede tutarak her iki tarafı da memnun etmeye çalışıyoruz. Günde ortalama 1 ton süt işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticiye de tüketiciyi de memnun ettiklerini vurgulayan Ilgın, şu anda günlük ortalama 1 ton manda sütünün işlendiğini, peynir ve yoğurda dönüştüğünü, ilerleyen zamanda mozzarella peyniri üretmek için de tesise yeni makine alacaklarını sözlerine ekledi.

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