'Desing Week Türkiye' 17-18 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek
Ticaret Bakanlığı ve TİM’in koordinasyonuyla 17-18 Aralık’ta İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek "Desing Week Türkiye (Türkiye Tasarım Haftası)" tanıtıldı.
İstanbul
Ticaret Bakanlığı ve TİM’in koordinasyonuyla 17-18 Aralık’ta İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek "Desing Week Türkiye (Türkiye Tasarım Haftası)" tanıtıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yıl Design Week Türkiye’ye ilginin yoğun olduğunu belirterek, projeye hazırlanırken kendilerinin de oldukça heyecanlı olduklarını kaydetti.
Yerli ve yabancı sektörün duayenlerinin bu tasarım ekosistemine destek olmak için bir araya geldiğini ifade eden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İhracatta katma değerimizin ve markalı ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, salgın döneminde daha da çok önem kazanan tasarım, markalaşma gibi konuları öne çıkarıyor, ihracatçılarımızın nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ediyoruz. Ülkemiz, Küresel Tasarım sıralamalarında Almanya, Birleşik Krallık, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7. sıraya yerleşti. Bu oldukça önemli bir başarı. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak, ilk 5 ülke arasına girmek. Bu hedefe ulaşmak adına Design Week Türkiye oldukça önemli bir sorumluluk üstleniyor.”
"Design İstanbul projesi süratle devam ediyor"
Gülle, TİM’in "Design İstanbul" projesi çalışmalarının da süratle devam ettiğini aktararak, Design Week Türkiye’den edindikleri tüm kazanımları, doğrudan yansıttıkları bir proje hazırladıklarını anlattı.
Design İstanbul projesi kapsamında, dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmaları ele aldıklarını belirten Gülle, “Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi arzuluyoruz.” dedi.
Gülle, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İst konuşmalarıyla tasarım dünyasının nabzını tutacaklarını ifade etti.
Küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Gülle, “İhracat ailemiz, tedarik zincirindeki bu kırılmayı lehine kullanmayı başardı. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına, tasarımın gücüne inanıyoruz. Çünkü önümüzdeki bu süreçte rekabet, sadece fiyat odaklı olmayacak. Yeni dönemde, ‘Tasarım’, ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Katma Değer’ başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak.” diye konuştu.
“Tasarlayan, hayal eden, bu hayalleri üreten ve dünyanın dört bir köşesine ihraç eden bir Türkiye var”
İsmail Gülle, herhangi bir ürünün ham maddesi kaliteli olursa, insan sağlığına uygun tasarlanırsa, kullanım rahatlığı sağlarsa, çevreye duyarlı malzemeden üretilirse, bunların üstüne bir de marka değeri konulursa ürünün tercih edilebilirliğinin de o ölçüde artacağını vurguladı.
Tasarımın sadece teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda güvenlik, konfor, sağlık, kolaylık, sadelik, doğru iletişim, doğru ifade ve yüksek değerler içeren bir faaliyet olduğuna dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:
“Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak dört bir koldan, küresel ticarette değişen tüm koşullara ihracatçılarımızı hazırlamayı sürdürüyoruz. Artık tasarlayan, hayal eden, bu hayalleri üreten ve dünyanın dört bir köşesine ihraç eden bir Türkiye var. Design Week Türkiye ile bu değerli tasarım ekosistemine katkı sunmayı, ülkemiz sathında bu kültürü daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bizler, var olanla yetinmeyen, daha da fazlasına cesaret eden tüm tasarımcılarımızın arkasındayız. Çünkü onlarla katma değer yaratıp, onlarla kalkınacağımıza yürekten inanıyoruz.”
“Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek”
TİM Başkanı Gülle, son dönemde yükselen ihracat rakamlarıyla birlikte “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirterek, “Bunun için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri nasıl yaratacağımızı doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Günümüzde, sürdürülebilir ihracat artışının yolu katma değerli üretimden geçiyor. Katma değerli üretimin yolu ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan.” diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Türkiye’nin ihracatla, ihracatın tasarımla yükseleceğini anlatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de tasarım denildiğinde ilk akla gelen etkinlik olan Design Week Türkiye’de bu sene sizleri yine dolu dolu bir program bekliyor. Programımız çerçevesinde, 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20’yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmalarını değerli katılımcılarımızla buluşturacağız. Bu yıl keynote konuşmacılarımız arasında yine dikkati çeken isimler var. World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, mimar ve tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcılarımız Hakan Akkaya, Aslı Filinta ve tasarım camiasının pek çok duayeni bizlerle olacak.”
Gülle, paneller arasında ise özellikle “Ar-Ge ve Teknolojide Endüstriyel Tasarım” panelinde katma değerli ihracatla ilgili önemli konular işleneceğini, “Tasarımda Çevre ve Sürdürülebilirlik” panelinde bugün iklim kriziyle mücadele eden dünyada farkındalığı artıracak insanın doğayla uyumunda tasarımın etkisi gibi konuların ele alınacağını söyledi.
“İstanbul’u tasarımın başkenti haline getirmek istiyoruz”
İsmail Gülle, tasarımın sadece ürünlerde değil, kurumsallık ve markalaşma anlamında da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Markalaşmada Tasarımın İzleri’ ve ‘Stratejik Tasarımın Kurumsal Dünyadaki Yeri’ panellerinde tasarımı bu boyutuyla değerlendireceğiz. Tasarım, kullandığımız ürünlerin yanı sıra yaşadığımız alanların da belirleyicisi oluyor. Bu nedenle tasarım haftasında şehir planlamasına ve mimarlığa da özel bir yer ayırmak gerekir. ‘Kentlerde Mimari Tasarımın İzleri’ paneli işte bu ihtiyaca cevap verecek.” diye konuştu.
Diğer panellerde olduğu gibi birbirinden değerli konuklarla “Türkiye’den Dünyaya Moda Tasarımı” panelinde modada tasarımın nabzının tutulacağını anlatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tasarımın Dünyadaki Gücü ve Etkileri’ panelinde ise geniş bir perspektiften tasarım ele alınacak. Hizmet ihracatına ve Made in Türkiye markasına son dönemlerde ciddi katkılar yapan oyun sektörü de bu sene tasarım haftamızda yerini alacak. ‘Oyun Kurucular’ panelinde sanal dünyanın ticarileşebilmesi için en önemli gerçek olan tasarımı dinleyeceğiz. Ayrıca programımız Design Türkiye Ödül Töreni ve İhracatçı Birlikleri Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak.”
“İstanbul’u tasarımın başkenti haline getirmek istiyoruz” diyen Gülle, bu ekosisteme destek olan herkese teşekkürlerini iletti.
“(İhracat hedefi) 300 milyar doları 2025’te gerçekleştireceğiz”
TİM Başkanı Gülle, ihracat birim kilogram değerine ilişkin soru üzerine, bazı sektörlerde ciddi artışlar olduğunu belirterek, “Yılda 170 milyon ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun içerisine ne kadar katkı koyarsak, ihracatın birim kilogram değerini 2 dolara çıkardığımızda çok daha farklı bir tablo ile karşılaşacağımızı hepimiz biliyoruz.” diye konuştu.
2026’da 300 milyar dolar ihracat hedefini anımsatan Gülle, “Görünen o ki 2025’e çekeceğiz. İnşallah 300 milyar doları 2025’te gerçekleştireceğiz.” dedi.
World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan ise, “Tasarımcılar, sektörlerinin gelişmesini istiyorlarsa sürdürülebilirliğin önemli bir öge olduğunu unutmasınlar.” değerlendirmesinde bulundu.
TİM Marka Konseyi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da markalı ihracatta kilogram başına ihracatın nasıl artırılacağına yönelik çalıştıklarını belirterek, herkesi Design Week Türkiye’ye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.