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Ekonomi

Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak desteklere ilişkin esaslar belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde, denizde ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak desteklere ilişkin esaslar belirlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 6 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerdeki deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarını karşılamak ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Adana ve Hatay'da kayıtlı denizde avcılık yapan balıkçı teknesi sahiplerine 5 bin lira ila 60 bin lira arasında destekleme ödemesi yapılacak.

Yine iç sularda avcılık yapan Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı balıkçı tekne sahiplerine de 3 bin 500 lira ila 6 bin lira arasında destek ödemesinde bulunulacak. Ödemeler, balıkçı gemilerinin boyuna ve illere göre farklılık gösteriyor.

Desteklemeye ilişkin başvuru tarihleri Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. Ödemeler 6 Şubat-31 Aralık 2023 döneminde yapılacak.

Depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olan devlet, balıkçıların bu dönemdeki zararlarının tazmini açısından aldığı kararla bölge balıkçılığının sürdürülebilirliğini amaçlıyor.

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