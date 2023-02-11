Depremden etkilenen bölgelerde işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat'ta yapılacak
Deprem bölgesinde, işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödemesinin 15 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.