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Ekonomi

Depremden etkilenen bölgelerde işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat'ta yapılacak

Deprem bölgesinde, işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Esin Işık   | 11.02.2023
Depremden etkilenen bölgelerde işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat'ta yapılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödemesinin 15 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

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