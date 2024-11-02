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Ekonomi

Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede taksit ödeme süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin alacaklı yerlere yapacakları ödemelerin taksit süreleri 12 ay uzatıldı.

Mehmet Can Toptaş, Utku Şimşek  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede taksit ödeme süreleri uzatıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Kararla söz konusu yerlerdeki dairelere mücbir sebep hali süresince ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, 4 il ve 2 ilçede alacaklı idarelere 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 döneminde ödenmesi gereken taksitlerin (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) ilkinin ödeme süresinin, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarihle sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda, fazla olan taksitler 12'nci taksitle ödenecek.

Öte yandan, alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin 4 ile ve 2 ilçedeki dairelere ödenecek taksitlerinin ödeme süreleri de bu kararla uzatıldı.

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