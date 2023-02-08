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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Ekonomi

Deprem nedeniyle bedelsiz barınma sağlayan otellerin verdiği hizmetler için vergi hesaplanmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bedelsiz barınma hizmeti veren otel ve benzeri işletmelerin söz konusu hizmetlerine yönelik KDV ve konaklama vergisi hesaplanmayacak, yapılan masraflar gider olarak kaydedilebilecek.

Merve Özlem Çakır   | 08.02.2023
Deprem nedeniyle bedelsiz barınma sağlayan otellerin verdiği hizmetler için vergi hesaplanmayacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, depremden etkilenen kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya başta olmak üzere muhtelif illerde otel ve benzeri tesislerde geçici konaklama imkanı veriliyor.

Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşların talep etmeleri halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı.

Afetin getirdiği olağanüstü şartlar nedeniyle söz konusu işletmelerin depremzedelere verdikleri bedelsiz hizmetler, emsali olan hizmetler olmadığından, herhangi bir kazanç oluşmayacak, KDV ve konaklama vergisi de hesaplanmayacak.

Ayrıca bu işletmelerin, depremzedelere bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.

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