Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nde otel, restoran ve kafeler kritik rol üstlenecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ne, otel, restoran ve kafeleri kapsayan HOREKA işletmelerinin kayıt süreci devam ederken 1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon öncesi hazırlıklar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi, 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya hazırlanıyor. Vatandaşlardan üreticilere, geri dönüşüm sektöründen işletmelere kadar geniş bir yapıyı kapsayan sistem, içecek ambalajlarının kontrollü şekilde toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

TÜÇA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sistemin sahadaki önemli bileşenlerinden biri olan, otel, restoran ve kafeleri kapsayan HOREKA işletmeleri, günlük tüketimin yoğun olduğu noktalar olarak sürece kritik katkı sunmaya hazırlanıyor. Bu işletmelerin, kurulacak sistemlerle ambalajların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesinde önemli rol üstlenmesi planlanıyor.

Sisteme dahil olan işletmeler, birlikte çalışacakları saha operatörlerini Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden belirleyebilecek. İşletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkili operatörler tarafından düzenli olarak toplanarak geri dönüşüm süreçlerine yönlendirilecek.

Her DOA logolu ambalaj için işletmelere 0,20 lira teşvik bedeli ödenecek ve tüm süreç dijital altyapı üzerinden anlık olarak takip edilecek. Böylece toplama, taşıma ve geri kazanım aşamalarında şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Sistemin yaygınlaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında yüzde 35 ila 40 oranında azalma beklenirken yıllık yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik katkı öngörülüyor. Ayrıca 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltımı, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu ve 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesi hedefleniyor.

DOA Sistemi'ne katılan HOREKA işletmeleri, DBYS üzerinden kayıt oluşturarak yetkili saha operatörünü belirleyecek, işletmelerde biriken ambalajları ayrı toplayarak sisteme dahil edecek.

"İşletmelerimizi bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet ediyoruz"

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, DOA Sistemi'nin çevre, ekonomi ve kaynak yönetimi alanlarında güçlü bir dönüşüm ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"DOA Sistemi ile vatandaşlarımızı, işletmelerimizi, üreticilerimizi ve geri dönüşüm sektörünü aynı hedef etrafında buluşturuyoruz. Daha temiz bir çevre, daha verimli kaynak kullanımı ve daha güçlü bir döngüsel ekonomi için yürüttüğümüz bu dönüşümün başarısı, tüm paydaşlarımızın katılımıyla mümkün olacak. Türkiye'nin kaynaklarını koruma seferberliğinde HOREKA işletmelerimizin katkısını son derece değerli buluyoruz. İşletmelerimizi DBYS kayıt süreçlerini tamamlayarak DOA Sistemi'ne dahil olmaya ve bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet ediyoruz. 1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon süreciyle birlikte hep birlikte daha güçlü, daha yaygın ve daha etkili bir geri dönüşüm ağı oluşturacağımıza inanıyoruz."