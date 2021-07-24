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Ekonomi

Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kurduğu serada karanfil yetiştiren girişimci, Hollanda ve Rusya'ya ihracata başladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 24.07.2021
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı

Denizli

Darıveren Mahallesi'nde seracılık yapan Okyay (56), geçen yıl ürettiği domates ve biberleri satmakta güçlük çekince alternatif ürün arayışına girdi.

Arkadaşının tavsiyesiyle karanfil üretimine yönelen Okyay, ocak ayında ilk fideleri toprakla buluşturdu, ardından 4 dönümlük arazide kurduğu serada 5 farklı türde karanfil yetiştirdi.

Okyay, AA muhabirine, üretimin ilk yılında Avrupa'ya ihracat yaptığını söyledi.

Karanfil üretimine karar verdiğinde çevresinden olumsuz değerlendirmeler aldığını ancak vazgeçmediğini belirten Okyay, "Ben girişimci ruha sahibim. 'Yapamazsın' diyenler şu an bana imreniyor. Onlar da karanfil üretmeyi düşünüyor. Farklı fikirlere hep açık olmuşumdur. Risk olmazsa başarı olmaz. Riski göze alıp bu işten kazançlı çıktığımızı düşünüyorum." dedi.

Bu yıl yaklaşık 850 bin dal karanfil yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Çiçeklerimizi Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Hollanda, Avrupa'nın çiçek merkezi. Hollanda'ya bugüne kadar 450 bin, Rusya'ya da 220 bin karanfil ihraç ettik. Biz Hollanda'ya karanfil satabiliyorsak, bu büyük bir başarıdır. Hollanda'dan da birçok ülkeye çiçeklerimiz gönderiliyor. Tereciye tere satıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. İhracat yaparak ülkemize katkı sağlıyoruz. Hep aynı ürünleri üretmek yerine alternatiflere yönelmeliyiz. Biz öncülük yaptık. Birkaç yıl içinde burası bir karanfil üretim bölgesi olabilir."

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