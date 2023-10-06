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Ekonomi

Denizcilik Genel Müdürlüğünden "Türk gemisinin mayına çarptığı" iddialarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin Romanya/Sulina açıklarında seyir halindeyken mayına çarptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Mustafa Çalkaya  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Denizcilik Genel Müdürlüğünden "Türk gemisinin mayına çarptığı" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından, bazın basın yayın organlarında yer alan "Türk gemisi mayına çarptı" haberiyle ilgili açıklama yapıldı.

Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin 15-20 metre gerisinde, dün Romanya/Sulina açıklarında seyir halindeyken, patlama yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizde gemi ve işletici ile temas kurulmuştur. Söz konusu patlama gemide gerçekleşmemiş ve herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bir bulgu edinilememiştir. Gemide herhangi bir hasar bulunmamakta olup, gemi yükünü Ukrayna'nın İzmail Limanı'na ulaştırmak üzere seyrine devam etmektedir."


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