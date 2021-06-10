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Ekonomi

Demir yollarında yük taşımacılığının yüzde 42'si bağlantı hatlarından yapılıyor

Geçen yıl 29,9 milyon ton olan toplam demir yolu taşımalarının yüzde 40'ı iltisak hatlarından yapılırken söz konusu oran bu yılın ilk 4 ayında yüzde 42'ye yükseldi.

Zeynep Canlı   | 10.06.2021
Demir yollarında yük taşımacılığının yüzde 42'si bağlantı hatlarından yapılıyor

Ankara

Türkiye'de organize sanayi bölgelerini, maden merkezlerini, liman ve fabrikaları ana demir yolu ağına bağlayan iltisak (bağlantı) hatlarından yapılan yük taşımacılığı giderek artıyor. Geçen yıl 29,9 milyon ton olan toplam demir yolu taşımalarının 11,9 milyon tonluk kısmı, yani yüzde 40'ı iltisak hatlarından yapılırken, söz konusu oran bu yılın ilk 4 ayı itibarıyla yüzde 42'ye yükseldi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kapıdan kapıya taşımayı destekleyerek müşterilere daha hızlı hizmet sunulmasını sağlayan, gönderici ve alıcıların ürettikleri eşyaları, ham madde ve mamul maddeleri kendilerine ait demir yolu bağlantı hatlarından ulaştırarak ulaşım maliyetlerini azaltan ve zaman kaybını önleyen iltisak hatları, özel sektör iş birliğinde giderek gelişirken, kombine taşımacılığın ve lojistik sektörünün de kalbi haline geldi.

TCDD Taşımacılık AŞ verilerine göre, ekonominin kalbi organize sanayi bölgelerini, maden merkezlerini, liman ve fabrikaları ana demir yolu ağına bağlayan iltisak hatlarından yapılan yük taşımacılığı giderek artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer ulaşım modlarında yaşanan daralmanın aksine demir yolu yük taşımaları geçen yıl yükseliş kaydetti.

2020 yılında 29,9 milyon ton olan toplam demir yolu taşımalarının yüzde 40'ı (11,9 milyon ton) iltisak hatlarından yapıldı.

Söz konusu oran, bu yılın ilk 4 ayı itibarıyla yüzde 42'ye yükseldi.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde iltisak hatlarında taşınan yük miktarı 3,2 milyon ton iken bu yılın aynı döneminde 4,5 milyon tona ulaştı.

İltisak hatlarından taşınan ürün çeşitliliği de artıyor

Halihazırda 367 kilometrelik 236 iltisak hattından gerçekleştirilen demir yolu yük taşımalarında, ağırlıklı olarak dökme yük, inşaat malzemeleri, maden ve akaryakıt taşıması öne çıkarken, vagon tiplerinin çeşitlenmesi ve demir yolu avantajlarının görülmesiyle ürün çeşitliliği giderek çoğaldı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 94,2 artışla İzmir bölgesindeki iltisak hattı taşımaları başı çekerken, burayı Malatya ve Afyonkarahisar bölgeleri izledi.

Birçok avantajıyla yatırımlarda ön plana çıkan ve makroekonomik dengeye de olumlu yönde katkı sağlayan iltisak hatlarının, özel sektör iş birliğinde taşıma potansiyeli yüksek yerlere yapılmasına devam ediliyor.

İltisak hatlarının işletmeciliği TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, projelendirme ve yapım çalışmaları ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

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