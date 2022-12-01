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Ekonomi

DEAŞ bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Merve Özlem Çakır   | 01.12.2022
DEAŞ bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü bağlantılı 17 kişi ile 4 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Maher Dughaim, Hassan Dgaim, Badea Hakmi, Najib Balek, Mustafa Arja, Radwan Saksouk, Mohamed Alla Saksouk, Hasan Saksouk, Hussain Hussain, Khaled Saksouk, Mhd Rateb Khattab, Zouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, İhsan Mahdi Salih Salih, Imed Ben Salah olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise DXN Milano Komisyon Ticaret Ltd. Şti, Al Marai İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, RSaksouk Gold International İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Universal Logistic İthalat İhracat Fuar Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.

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