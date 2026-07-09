Diyaliz ve ilaç alanındaki yatırımlarıyla sağlık sektöründe faaliyet gösteren Daviva Şirketler Topluluğu, özel hastanecilik alanındaki ilk yatırımı olan Daviva Avcılar Hastanesi'ni açtı.

Daviva Sağlık Grubu, ilk özel hastanesini 1 milyar liralık yatırımla Avcılar'da açtı Diyaliz ve ilaç alanındaki yatırımlarıyla sağlık sektöründe faaliyet gösteren Daviva Şirketler Topluluğu, özel hastanecilik alanındaki ilk yatırımı olan Daviva Avcılar Hastanesi'ni açtı.

Hastane yatırımına ilişkin detaylar, Daviva Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yavuz'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Buna göre, Daviva Sağlık Grubu bünyesinde yaklaşık 1 milyar lira yatırımla kurulan hastane, sağlık altyapısı, yüksek hizmet kapasitesi ve ileri teknoloji donanımıyla hizmet sunacak.

Yaklaşık 12 bin 500 metrekare kapalı alanda, 203 yatak kapasitesiyle hizmet verecek hastane, uzman kadrosuyla hasta kabulüne başlamaya hazırlanıyor.

Toplam 11 ameliyathane ve cerrahi müdahale odasıyla hastanede, 27 erişkin, 22 yenidoğan, 7 koroner ve 5 kalp-damar cerrahisi olmak üzere toplam 61 yoğun bakım yatak kapasitesi olacak.

Gelişmiş teknolojik altyapısıyla öne çıkan hastanede, genel cerrahi, üroloji ve kadın sağlığı operasyonlarında önemli konfor sunan robotik cerrahi sistemleri, robotik ortopedi cerrahisi, hibrit ameliyathane ve ileri görüntüleme teknolojileri yer alıyor.

Ayrıca sağlık teknolojilerinin geleceğinde önemli bir yere sahip olan yapay zeka destekli uygulamalarla ilgili altyapı çalışmaları sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinde daha hızlı, doğru ve güvenilir çözümler sunulması hedefleniyor.

Yaklaşık 550 kişilik sağlık profesyonelinden oluşan kadrosuyla faaliyet gösterecek hastane, sağlık sektöründe önemli bir istihdam alanı da oluşturacak.

Dört ana ayaktan oluşan bir "Daviva Sağlık Ekosistemi" kurma hedefi

Daviva Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yavuz, basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İstanbul ve Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere sağlık alanında yatırımlara devam edeceklerini belirten Yavuz, diyaliz alanındaki bilgi birikimlerini, ilaç, genel hastanecilik ve tıbbi cihaz üretimi yatırımlarıyla pekiştirerek entegre bir "Daviva Sağlık Ekosistemi" oluşturmak istediklerini söyledi.

Yavuz, uzun zamandır emek sarf ettikleri projeyi vatandaşlarla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul ve Marmara ağırlıklı olmak üzere sağlık alanında yatırımlarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki yıllarda fırsatlar doğduğu noktada büyümeye ve gelişmeye devam etme hedefimiz var." dedi.

Yavuz, bölgedeki ihtiyacı görmeleri ve ilk yatırım lokasyonu olarak Avcılar'ı seçmelerinin nedenini, "İstanbul'a 20 yıl önce ilk geldiğimde hekim olarak bu bölgede çalışma fırsatım oldu. O yüzden bölgenin dinamiklerini, hastaları, insanlarımızın ihtiyaçlarını ve neler talep edebileceklerini çok iyi biliyordum. Bildiğim bir bölge olduğu için de ilk tercihimiz burası oldu." ifadeleriyle anlattı.

Büyüme stratejileri doğrultusunda Çorlu'da da bir yatırım fırsatını değerlendirdiklerini belirten Yavuz, sonbahar aylarında buradaki hastaneyi de hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Yavuz, Daviva'nın uzun vadeli hedeflerinin merkezinde "ülkeye hizmet etmek" vizyonunun yer aldığını vurgulayarak, bu doğrultuda dört ana ayaktan oluşan bir "Daviva Sağlık Ekosistemi" kurmayı planladıklarını dile getirdi.

Grubun ana uzmanlık alanı olan diyalizdeki güçlü altyapıya işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin 19 ilinde, 53 noktada, 10 bine yakın hastaya diyaliz hizmeti sunuyoruz. Bu hastalarımızın 1000'i evde diyaliz hizmeti alıyor. Sunduğumuz bu kapasiteyle Avrupa'da 5'inci, dünyada ise ilk 10 diyaliz zinciri içerisindeyiz. Özellikle ev diyalizi hizmetinde dünyada ilk 3'te yer alıyoruz. Buradaki bilgi birikimimizi, ilaç sektöründe, genel hastanecilik tarafında ve tıbbi cihaz ile malzeme üretimi çerçevesindeki yatırımlarımızla pekiştirerek kapsamlı bir ekosistem yaratmak istiyoruz."

Tüm temel branşlarda hizmet verilecek

Daviva Sağlık Grubu Genel Müdürü Dizdar da yeni hastanenin 203 yataklı olduğunu, bunun 61'inin yoğun bakım ünitelerinde hizmet vereceğini belirtti.

Dizdar, 11 ameliyathane ve cerrahi müdahale odası bulunan hastanenin toplam kapalı alanının ise 12 bin 500 metrekare olduğunu anlattı.

Yatırım bütçesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ihale bedeli ile binanın teknolojik altyapı maliyetlerinden oluştuğunu aktaran Dizdar, yaklaşık 8 aydır kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini vurguladı.

Dizdar, grubun ilk hastanesi olması dolayısıyla teknolojik anlamda ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımların içerisine cerrahi robotik teknolojiler ve hibrit ameliyathane gibi imkanları entegre ettik. Cihaz ve bina altyapımızı tamamen yeniledik. Hastanemiz artık hazır, yakın bir zamanda denetimleri tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Dizdar, hastanenin genel hastanecilik adına tüm temel branşlarda hizmet vereceğine dikkati çekerek, kontrollü büyüme stratejisiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ihtiyaçlara yönelik yatırımlar yapabileceklerini kaydetti.

Koruyucu hekimliğin insanların gündemine yeni yeni girdiğini ancak sağlık profesyonellerinin bu kavramı mesleğe ilk giriş esnasında öğrendiğini dile getiren Dizdar, "Check-up, erken tanı açısından çok önemli bir kavram. Toplumumuzda sağlıklı yaşam bilinci giderek yaygınlaşıyor. Artık hastalanmadan önce bazı şeylerin önüne geçebilmek en önemli unsur haline geldi. Bizim yapımızda da bu vizyon tüm unsurlarıyla hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

