DASAL'ın Nijeryalı NIGUS şirketiyle işbirliği sözleşmesinin imzaları SAHA 2026'da atıldı Taktik sahada görev yapan çok rotorlu ve bulut altı insansız hava araçları alanında uzmanlaşan DASAL Havacılık Teknolojileri, Nijerya merkezli NIGUS şirketiyle Çerçeve Tedarik, Yerel Montaj ve Şartlı Teknoloji İşbirliği Sözleşmesi imzaladı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da Türk savunma sanayisi şirketleri çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Fuarda DASAL Havacılık Teknolojileri ve NIGUS arasında imzalanan anlaşma, onaylı resmi son kullanıcılara yönelik stratejik sistem tedarikinin yanı sıra Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgesinde kalıcı bir savunma işbirliği altyapısının temellerini atıyor.

Sözleşme kapsamındaki tedarik paketi, sahadaki operasyonel başarısı kanıtlanmış 100 bin adet DASAL MIKON Kamikaze İHA, 200 adet DASAL FALCON R556 ve 100 adet DASAL PUHU Kargo İHA sisteminden oluşuyor.

Anlaşma, salt platform ihracatının ötesine geçerek Nijerya'da yerel savunma sanayi yeteneklerinin inşasını da kapsıyor. NIGUS'un stratejik platform koordinatörü olarak görev alacağı süreçte kademeli olarak hayata geçirilecek yerel montaj, sistem entegrasyonu ve kapsamlı bakım onarım revizyon (MRO) altyapısı, Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin kesintisiz döngüsel lojistik desteğe ve en üst düzey harbe hazırlık seviyesine ulaşmasını sağlayacak.

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, NIGUS ile imzaladıkları sözleşmenin, bulut altı operasyonlarda rüştünü ispatlamış sistemlerinin asimetrik harpteki maliyet etkin vurucu gücünün uluslararası tescili olduğunu söyledi.

Taktik sahada askerin operasyonel hızını artıran kamikaze ve kargo İHA'ları müttefik envanterlerine katarken, Afrika'da egemen bir savunma teknolojileri ve lojistik idame üssü inşa ettiklerini aktaran Büyüköztürk, "Amacımız, disiplinli bir entegrasyon ve tavizsiz teknik destek stratejisiyle Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki kuvvet çarpanı etkisini en üst seviyeye taşımaktır." ifadesini kullandı.

NIGUS International Investment Limited Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Malik Ado-Ibrahim de uluslarının geleceğini güvence altına almanın vizyoner ortaklıklar ve teknolojik bağımsızlık gerektirdiğini belirterek, "DASAL ile kurduğumuz bu stratejik koordinasyon, Nijerya ve geniş ECOWAS bölgesinin modern savunma tedarikine yaklaşımında bir paradigma değişimidir. Geleneksel alımların ötesine geçerek, kademeli yerel montaj, entegrasyon yeteneklerine odaklanıyor. Böylece yüksek teknolojiye dayalı bir endüstriyel taban inşa ediyoruz. DASAL'ın çok rotorlu platformlarındaki mühendislik gücünü Nijerya topraklarına taşımak, bölgesel güvenliği ve uzun vadeli operasyonel esnekliği sağlamada atılmış stratejik bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.