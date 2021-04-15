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Ekonomi

Damızlık düve yetiştiricilerinden destekleme kapasitesinin altına düşenlere taahhüt süresini artırma imkanı

​​​​​​​Damızlık düve yetiştiriciliğinde 500 baş ve üzeri kapasite şartıyla desteklenen işletmelerden, Kovid-19 salgını sürecinde kapasiteleri düşenlere 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, taahhüt sürelerini 7 yıla çıkarma imkanı sağlandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.04.2021
Damızlık düve yetiştiricilerinden destekleme kapasitesinin altına düşenlere taahhüt süresini artırma imkanı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, damızlık düve yetiştiriciliği alanında belirli kriterlerle desteklenen işletmelerden, salgın nedeniyle hayvan temininde yaşanan güçlükler sonucu 500 baş kapasitenin altına düşenlerin, kapasitelerine ulaşmalarına ve eksiklerini gidermelerine imkan sağlamak üzere düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu işletmeler bugünden itibaren 30 gün içinde müracaat ederlerse ilave taahhütname vermeleri kaydıyla 5 yıllık taahhüt süreleri 7 yıla çıkarılacak.

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