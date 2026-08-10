Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İzmir'de elektrikli mobilite sektöründe yerli teknolojiyle yüksek menzilli hafif ticari araçlar geliştiren Karluna ile Tire Süt Kooperatifinin tesislerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan İzmir'deki işletmelere ziyaret Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İzmir'de elektrikli mobilite sektöründe yerli teknolojiyle yüksek menzilli hafif ticari araçlar geliştiren Karluna ile Tire Süt Kooperatifinin tesislerini ziyaret etti.

Karluna firmasından yapılan açıklamaya göre Dağlıoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki AR-GE ve Ön Seri Üretim Fabrikası'nda, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı'dan batarya teknolojisi ile üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Seri üretim ve sipariş toplama aşamasına gelinen "Pratik" hafif ticari araç modeli ile birlikte üretime hazırlanan golf araçlarının test sürüşünü yapan Dağlıoğlu, bir yıl önce henüz araştırma geliştirme aşamasında olan projenin seri üretim ve satış aşamasına gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bir süre önce Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Karluna Yönetim Kurulu Başkanı Karabağlı ise şirketin geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Dağlıoğlu'nun geçen yıl yaptığı ziyaretten bu yana önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Karabağlı, aracın tüm test süreçlerinin tamamlandığını, belgelendirme süreçlerinin ardından plaka takma aşamasına gelineceğini aktardı.

Dağlıoğlu, daha sonra Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek Tire Süt Kooperatifi'nin süt ve et işleme tesislerini gezdi, kooperatif başkanı Osman Öztürk'ten bilgi aldı.