Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Önümüzdeki dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vizyon çerçevesinde çalışarak ülkemize daha çok yatırım kazandırmaya çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Ülkemize daha çok yatırım kazandırmaya çalışacağız Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Önümüzdeki dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vizyon çerçevesinde çalışarak ülkemize daha çok yatırım kazandırmaya çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" kitabının tanıtım programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dağlıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, bugün bir kitap tanıtımı için burada olduklarını kaydederek, bu kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'ten bu yana konuşmalarında ekonomi ve finans konulu sözlerini derlediklerini söyledi.

2010'dan beri bu kurumda çalıştığını anımsatan Dağlıoğlu, kitabın hazırlık sürecinde, tarihi tekrardan bir hatırlama fırsatı bulduğunu ve geçmişteki konuşmaları tek tek incelerken üç tane dikkatini çeken başlık olduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, birincisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda yatırımlara öncelik verilmesinden bahsettiğini belirterek, "Kitabın ilk açılış bölümlerinde de yatırımlara verilen önceliğe dair birçok ifade var. Konuşmalarından bazı bölümleri, cümleleri arkadaşlarımız manşete çekmiş oldu. Sizler de kitabı gördüğünüz zaman göreceksiniz. Mesela çok dikkati çeken bir ifade, 'Bize düşen yatırımların önünü açmak' ve bunun gibi yatırımlara dair her zaman bir öncelik verildiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Büyük liderlerin büyük vizyonları olur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de bunu açıkça görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, kitapta ikinci olarak dikkati çeken başlığın ise kararlılık olduğuna işaret ederek, birçok konuda şu anda gelinen noktanın arkasında çok kararlı bir iradenin, liderliğin olduğunu kitaptaki derlemelerden çok rahatlıkla görme fırsatı olduğunu bildirdi.

Dağlıoğlu, kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer söylemlerine işaret ederek, "Türkiye, hayali bile kurulamayan şeyleri mutlaka başaracaktır.' Bunu 2014'teki konuşmalarda görebiliyorsunuz ve bugün gerçekten ülkemizin o hayali kurulamayan işleri başardığını görüyoruz. Bir diğer dikkati çeken konuşma başlığı da savunma sanayii alanında, hem uçak gemimizle ilgili o zaman verilen ifadeler... Dikkatimi çeken bir manşet yine, 'Savunma sanayi Türkiye'nin amiral gemisi olacaktır.' Şu an ülkemizin 10 milyar doların üzerinde ihracatı olan bir sektör ve 10 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinde işte ithalat bağımlılığımızın yüzde 80 olduğu bir durumdan, şimdi yerlilik oranının yüzde 80 olduğu bir duruma geçmek, bunların hepsi aslında kararlılığın bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Üçüncü başlığın ise vizyonerlik olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, büyük liderlerin büyük vizyonları olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de bunu açıkça gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"10'dan fazla yıl önce yapılan konuşmalarda bahsedilen konuların salgın sonrasında bütün dünyanın konuştuğu konular haline gelmesinin veya şu anda 'Biz bunu başardık, bu seviyeyi geçtik' dediğimiz konuların 10 yıldan fazla önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vizyoner bir şekilde dile getirildiği ve bu alana odaklanıldığını görmek bizim için de ayrı bir kıymeti olan bir konu oldu. 'Türkiye, Asya, Avrupa, Afrika'nın kesişim noktasıdır', bizim de aslında iletişim çalışmalarımızda en büyük ilham kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu altını çizdiği noktalar oluyor. Bir diğeri, 'İstanbul, dünya hava trafiğinin küresel merkezi haline gelecek.' Şu anda bu gururu ülke olarak yaşıyoruz. İstanbul'daki havalimanımız dünyanın en işlek havalimanlarından biri. Gerçekten Türkiye'yi, o 'super-connected' ülke diye artık tanımlıyorlar ya, dünyanın gerçekten en bağlantılı konumu haline getirmek bu aslında vizyoner liderlik sayesinde oluyor."

"Türkiye dünya tarafından artık bölgesel bir merkez haline geldi"

Dağlıoğlu, kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer ifadesi olan "Türkiye, bölgeden dünyaya açılan bir fırsat penceresidir" sözüne değinerek, dünya tarafından Türkiye'nin artık köprü olarak değil bölgesel bir merkez olarak görüldüğünü bildirdi.

Kişi başına düşen milli gelir açısından Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdiğini vurgulayan Dağlıoğlu, "Dünyanın en çok ihracat yapan ülkelerinden biri haline geldik ve bunu yine aslında yıllar öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizerek bize bir ufuk verdiğini ve bizi bu yola doğru yönlendirdiğini görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, salgın sonrasında çok sıklıkla konuşulan kapsayıcı büyüme, dayanıklılık kavramı, sürdürülebilirlik konusu ve tedarik zincirleri ile ilgili konuların aslında çok daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıklıkla altının çizildiğini gördüklerini belirtti.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde özellikle 2023 ve sonrasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusunun öne çıktığını dile getiren Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye'nin dünya arenasında mevcut rolünden daha öteye, 'Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapacağız' diyoruz, artık dünyada bir aktör olacağını, dünya çapında bir ekonomik güç merkezi olacağının altını çizen ifadeler görüyorsunuz. Aslında geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye' programının sinyallerini yine birkaç yıl öncesinde aldığımızı görebiliyoruz. Meclisimizin de çarşamba günü onaylamasıyla beraber inşallah bu paket büyük oranda hayata geçmiş oluyor. Önümüzdeki dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu vizyon çerçevesinde çalışarak ülkemize daha çok yatırım kazandırmaya, ülkemize lig atlatmaya, dünyanın tedarik zincirleri arasında en merkezi konumda olan bir ülke olmaya çalışacağız.”

"Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" kitabının tanıtım programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel moderatörlüğünde aynı isimde panel düzenlendi.

Panele, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter ve TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek katıldı.

Çakar, panelde yaptığı konuşmada, yatırım ve finansın bir uçağın iki kanadı gibi ve ikisinin birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu söyledi.

Finansın yatırımı mümkün kıldığını, yatırımın ise bir ülkenin büyümesini sağladığını kaydeden Çakar, bir ülke için bakıldığında yatırım için birçok ekosistemden bahsetmek gerektiğini bildirdi.

Çakar, "Burada bu ekosistemden kastettiğim şudur, sermaye konusu, finansman konusu ve en önemlisi öngörülebilirlik konusu, geleceği nasıl okuduğunuzla alakalı bir şey ve eskiden güvenlik kavramını kullanıyorduk, güvenlik kavramı artık özellikle bu Orta Doğu'daki savaşta da gördük ki Körfez ülkelerinde güvenlik sadece hukuksal güvence olarak kastedilen kavramdan öte, gerçekten fiziki güvenlik, ülkenin güvenliği de çok önemli. O anlamda pozitif ayrışan ve farklı bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla güvenlik kavramı da çok önemli." diye konuştu.

Teknoloji ve lojistik altyapısının önemli olduğunu anlatan Çakar, bunun yanında insan kaynağının da çok iyi olması gerektiğinin altını çizdi.

Çakar, 2003-2026 yılları arasında doğrudan 290 milyar dolarlık yatırım yapıldığını anımsatarak, 2025 yılında küresel konjonktürdeki çatışmalara rağmen 13,5 milyar dolarlık yatırımın söz konusu olduğunu kaydetti.

"Esas olan bu ülkenin büyümesi"

Alpaslan Çakar, finans sektörü olarak bütün yatırımları, özellikle de seçici, katma değeri yüksek olan, ülke ekonomisini ileri götürecek yatırımları öncelikleyerek ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Çakar, sadece mevduat toplayan, kredi veren kuruluşlar olmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz ülkenin büyümesini temel hedef alan bu stratejik vizyonun parçası, aynı zamanda reel sektörümüze sadece Türkiye'deki iç kaynakların değil, dünyada da çoklukla bulunan sermayeyi ülkeye getirerek onu nasıl sermaye benzeri krediyle, sendikasyonlarla, DPR'larla, Eurobond'larla yurt dışından kaynağı getirip, bu kaynağı kendi reel sektörümüzün hizmetine sunan, buradaki yatırımlara harcanmasını sağlamak isteyen kurumlarız ve bunların stratejik ortaklarıyız. Esas olan bu ülkenin büyümesi, reel sektör büyüdükçe yatırımlar arttıkça bu finans sektörünü büyütüyor, hepimiz birbirimizi büyüterek gidiyoruz. Bizim için önemli olan ve tabii ki ülkenin büyümesi, reel sektörün büyümesi, verimli, odaklı çalışmalar olacaktır."

Türk bankacılık sektörünün bugün 25 trilyon liralık kredi hacmine sahip olduğu bilgisini paylaşan Çakar, bunun yüzde 12,5'inin ihracata verildiğine dikkati çekti.

"Önümüzü çok açık görüyorum"

YASED Başkanı Orhonoğlu da konuşmalarda güven kelimesinin çokça altının çizildiğini belirterek, uluslararası yatırımcılar için en önemli kriterlerden birinin güven olduğunu söyledi.

Orhonoğlu, kamuyla özel sektörün birbirine güvenmesinin en önemli temel taş olduğunu kaydederek, "Türkiye'de son 20 senedir özellikle de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin katkılarıyla çok iyi bir temel üzerinde çalıştığımızı ifade etmek isterim." dedi.

Kısa vadeli bakmamak gerektiğini, uzun dönemde ne yapıldığına bakmanın doğru olduğunu vurgulayan Orhonoğlu, son 23 senede 290 milyar dolar doğrudan yatırımın ülkeye getirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Orhonoğlu, "Bu doğrudan yatırımın yüzde 85'i üyelerimiz tarafından Türkiye'ye getirilmiş durumda. Bütün çabamız bu rakamları daha da yükseltmek üzerine. Dünyadaki doğrudan yatırımın şu anda yüzde 1 seviyesindeyiz, hedefimiz onu yüzde 1,5'e taşımak. Ben önümüzü çok açık görüyorum. Doğru adımları attığımızı da görüyorum, son açıklanan vergi paketini memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

"Türkiye, çok geniş bir yelpazede uluslararası yatırımcıya fırsat sunuyor"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Karter ise dünya üzerinde bölgesel merkez olmuş şehirlere bakıldığında genelde bir konuda mükemmelleştiğini ancak Türkiye'nin en büyük özelliğinin çok geniş bir yelpazede uluslararası yatırımcıya fırsat sunduğunu söyledi.

Karter, güvenlik kavramına değinerek, "Açıkçası tedarik zincirlerinin güvenliği, ülkenin enerji güvenliği. Bu yaşanan olaylardan 10 yıl önce başlayan ilk ticaret savaşlarıyla başlayan, sonra tarife savaşlarına çevrilen, arada bir sağlık krizi geçirdik, bütün bunların alt alta koyduğunuz zaman açıkçası uluslararası yatırımcı bir ülkedeki varlığına veya bir şehirdeki varlığına bölgesel merkez olarak da baksa, üretim anlamında da baksa çok büyük sorgulamalardan tekrar geçiyor. O yüzden açıkçası Türkiye buradaki baktığınız zaman o karnede aşağıdan yukarı doğru 20 kriter sıralasanız, dünyadaki çok az ülke bu 20 kriterin tamamına geçer not alır." değerlendirmesinde bulundu.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Çiçek de yapılan işlemlerin medya aracılığıyla hem halka hem de muhataplara anlatılması bakımından medyanın önemli bir işlev gördüğünü kaydetti.