Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu TercihFest'26'da aday öğrencilerle buluştu

Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Dağlıoğlu, üniversite tercih döneminin gençler açısından önemli bir karar süreci olduğuna dikkati çekerek, karar vermenin hem biyolojik hem de psikolojik açıdan doğal olarak stres oluşturduğunu söyledi.

Gençlere tercih sürecinde ailelerinin görüşlerini dikkate almalarını tavsiye eden Dağlıoğlu, ancak nihai kararın sorumluluğunu kendilerinin taşıyacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir karar verdiğiniz zaman bunun sonuçları ve sorumlulukları oluyor. Bu sorumluluğu siz taşıyorsunuz. Bu yüzden bu karar sizin kararınız. Tabii ki çevreden gelen yorumlara dikkat almak, aile büyüklerini kırmadan bu süreçleri tamamlamak pek kıymetli. Ama stresli oluyor olmanızı da bu iki boyutuyla anlıyorum. Hiç unutmayın, hayatta sadece bölüm tercihiniz değil, vereceğiniz tüm kararlar, yapacağınız tüm tercihler, belirleyeceğiniz tüm öncelikler, sizin tarafınızdan başkalarına da sorumluluklar yükleyeceği için bunun farkında olarak hayata devam etmek lazım."

Dağlıoğlu, üniversite eğitiminin kişiler açısından farklı anlamlar taşıyabileceğini ifade ederek, bazı öğrencilerin üniversiteyi sosyal çevre edinme, entelektüel gelişim, çalışma hayatına hazırlanma ya da doğrudan meslek kazanma amacıyla tercih edebildiğini söyledi.

Gençlerin öncelikle üniversiteden beklentilerini ve hedeflerini netleştirmeleri gerektiğini dile getiren Dağlıoğlu, tercih sürecinde kişisel motivasyonların doğru analiz edilmesinin sağlıklı karar vermede önemli rol oynadığını kaydetti.

Dağlıoğlu, "İnsanların yaklaşımlarında farklı dikeyler ve farklı ağırlıkların kombinasyonu sonucunda insanların bir üniversite seçimi motivasyonu oluyor. Umarım siz de bu özelliklerinizi belirlemişsinizdir. 'Neden üniversite okuyorum, niçin okuyorum?' Bunlar okuyacağınız bölümle ilgili cevaplar. İnşallah bu konuda kafanızın netliği vardır. Yani sizin kendi o ağırlıklı ortalamanın sonucunda bir karar da varsınız." dedi.

"Dünyada neleri yaşadığımızı, dünyanın nereye gittiğini öngörerek hareket ediyor olmak lazım"

Burak Dağlıoğlu, gençlerin tercih sürecinde yalnızca bireysel hedeflerini değil, dünyadaki dönüşümü de dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler, insani krizler, finansal sistemdeki sorunlar ile gelir ve servet eşitsizliğinin geleceğin meslekleri ve kariyer planları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Sizle paylaşmak istediğim bir diğer husus, bir külli irade var ve bir cüzi irade var. Şimdi siz hayatta kendi küçük o iradelerinizle bazı seçimler yapıyorsunuz, kendi hayatınıza yön vermeye çalışıyorsunuz ama şöyle bir gerçek var, dünyada çok daha büyük bir akış var ve sizin seçimleriniz aslında bu büyük akış içerisinde bir anlam bulabilir veya bulmayabilir. Öncelikle dünyada neleri yaşadığımızı, dünyanın nereye gittiğini öngörerek hareket ediyor olmak lazım."

"Seçeceğiniz üniversite sizi bu yapay zekalı dünyaya hazırlayabilecek ortama ne kadar sahip dikkat ediyor olmak lazım"

Dağlıoğlu, yapay zekanın iş gücü piyasasında köklü değişimlere yol açtığını vurgulayarak robotik ve otomasyon teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bazı mesleklerin dönüşeceğini, bazılarının ise zamanla ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Üniversite tercihi yapacak gençlerin belirsizliklerin arttığı bir dönemde karar verdiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, tercih yapacak öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Biz iki yıl önce yapay zekayla ilgili konuştuğumuz şeyleri düşünüyorum, şu anda yaşadığımız şeyleri düşünüyorum. İki yılda bile muazzam değişiklikler oldu. Siz bu dönem tercih yapacaksınız, dört yıl sonra mezun olacaksınız. Eğer üniversiteye sadece bir meslek edinme süreci olarak bakıyorsanız, ciddi bir belirsiz dönemdeyiz. Ama bu yüzden size diğer perspektifleri de sunduk. Seçeceğiniz üniversite bu anlamda önemli. Seçeceğiniz üniversite sizi bu yapay zekalı dünyaya hazırlayabilecek ortama ne kadar sahip dikkat ediyor olmak lazım."

"Türkiye Yüzyılı'nın ne olduğunu anlamak faydalı olabilir"

Dağlıoğlu, gençlerin kariyer planlarını yaparken Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve Türkiye'nin küresel sistemde üstlenmeyi hedeflediği rolü de dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin artık bölgesel bir aktör konumuna ulaştığını, hedefin ise küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olmak olduğunu aktaran Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Benim genç arkadaşlarımla paylaşmaya çalıştığım yaklaşım, Cumhurbaşkanımızın 2023 yılından bu yana bize bahsettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu. Türkiye Yüzyılı'nın ne olduğunu anlamak faydalı olabilir. Zaman içinde geldiğimiz noktada Türkiye gerçek bölgesel bir aktör oldu. Artık uluslararası ölçekte, geniş bir coğrafyanın bölgesel bir merkezi olarak işler yapabilirsiniz, kariyerleri inşa edebilirsiniz, akademik çalışmalar yapabilirsiniz. Ama yani şimdilik. Gelecek daha farklı olacak. Çünkü bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz gerçek bir küresel aktör olmak. Geçtiğimiz 20-25 yılda ortaya koyduğumuz başarılar, bunu küresel ölçekle yapmamızın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yüzden sizlerin de karar verirken, Türkiye Yüzyılı nedir, ülkemiz dünyada nasıl bir rol oynayacak ve bu alanlarda nasıl bir yeteneğe ihtiyaç olacak? bakmanız gerek. Unutmayın ki yapılan her işin odağında insan var. İnsan olmadan, onun ortaya koyduğu değer olmadan ve insana faydası olacak bir iş olmadan aslında çok da bir iş yapıyor olmamak lazım. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı'nın ne olduğunu daha iyi anlayarak ve anlamlandırarak kendinize birtakım ufuklar çizebilir, birtakım yollar belirlemeniz mümkün olabilir diye düşünüyorum."

Konuşmasını tamamlayan Dağlıoğlu, programın soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.